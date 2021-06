Euro 2021 Croacia vs España: ¿Cómo ver el Live Stream?

España se medirá ante Croacia en los octavos de final en el Estadio Parken este lunes 28 de junio.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio del mediodía ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de España contra Croacia y todos los demás partidos de la Euro 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) Univision, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver España vs Croacia en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver España vs Croacia en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver España vs Croacia en vivo en la aplicación Vidgo,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver España vs Croacia en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver España vs Croacia en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Croacia vs España

Después de caer ante Inglaterra en el primer juego del torneo, 1-0, Croacia logró un empate 1-1 contra República Checa antes de vencer a Escocia 3-1 para avanzar a la fase eliminatoria. Después de vencer a Escocia, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, reveló el equipo que más le gustaría evitar jugar y, alerta de spoiler: están jugando contra ese equipo.

“De alguna manera me gustaría evitar a España, a pesar de que no están en forma. Es un equipo que sería nuestro oponente más duro”, dijo Dalić, y agregó:

“Logramos el primer objetivo, pasar el grupo. Ahora vamos un paso más allá, y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que ser como ayer. Vayamos juego a juego. Si hemos cumplido el primer objetivo, no significa que nuestra ambición haya terminado. Este partido nos dio el derecho a creer y poder hacer. Una vez más, me gustaría felicitar a los muchachos por un gran juego y por la fe que tuvieron. Eso me da derecho a ser optimista”.

Por otro lado, España tuvo dos empates consecutivos (0-0 contra Suecia en el primer partido y un empate 1-1 contra Polonia en el segundo juego) antes de explotar para una victoria por 5-0 sobre Eslovaquia para avanzar a los octavos de final.

“Estamos ganando impulso”, dijo el técnico español Luis Enrique después de que su equipo venciera a Eslovaquia. “Estoy seguro de que si le preguntas a alguno de nuestros rivales nadie estará feliz de tener que jugar contra nosotros. Ahora podemos jugar contra una selección de Croacia que tiene grandes jugadores y juega a un alto nivel. No puedes esperar equipos débiles en los octavos de final “.

La Roja casi termina en la cima del Grupo E, perdiendo por poco el primer lugar después de un gol al final del juego del eventual ganador del grupo Suecia. España es el claro favorito aquí, pero no descarte a Croacia. Cada torneo necesita un spoiler potencial, y este año, podrían serlo. De cualquier manera, este promete ser un partido emocionante.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales previstas para ambos equipos:

Croacia:GK: Dominik Livakovic LB: Joskar Gvadiol CB: Domagoj Vida CB: Dejan Lovren RB: Sime Vrsaljko CDM: Mateo Kovacic CDM: Luka Modric LM: Marcelo Brozovic, CM: Andre Kramaric, RM: Ivan Perisic y ST: Ante Rebic.

España:Unai Simon (GK), Marcos Llorente (RB), Aymeric Laporte (CB), Pau Torres (CB), Jordi Alba (LB), Rodri (DM), Pedri (CM), Koke (CM), Dani Olmo (LW), Gerard Moreno (ST) y Pablo Sarabia (RW).

