Gritos racistas contra una figura del Real Madrid provocan un escándalo en España

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior volvió a ser víctima de inusltos racistas. Este domingo fue expulsado sobre el final del encuentro ante Valencia. Al retirarse hacia los vestuarios realizó gestos provocadores al público del equipo rival. Luego del encuentro explicó los motivos de su reacción.

🇧🇷😳 Vinicius Jr sufrió la PRIMERA EXPULSIÓN con la camiseta del Real Madrid, después de pegarle en la cara a Hugo Duro, futbolista del Valencia, que lucha por la permanencia en La Liga. ¿Como se retiró del Mestalla? Así. “A segunda, a segunda”. pic.twitter.com/5eYjfqQua0 — JS (@juegosimple__) May 21, 2023

Valencia se impuso 1 a 0 al Real Madrid como local. El único tanto del partido lo convirtió Diego López Noguerol. El triunfo le sirve al equipo “Che” en su lucha por la permanencia en Primera división. Aún no está salvado. Debe ganar en las últimas jornadas del certamen y esperar por otros resultados.

❌Cánticos de "Vinicius eres un mono" en la llegada del Madrid a Mestalla❌ 👎Las imágenes, en #ChiringuitoVinicius pic.twitter.com/GpSapt4jZx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2023

Sobre el final del partido, tras un remate que el arquero del Valencia Giorgi Mamardashvili le contuvo a Tony Kross, jugadores de ambos equipos participaron de una trifulca. Tras ello, el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea observó las imágenes en el VAR y decretó la expulsión de Vinícius, uno de los más alterados en la pelea.

Cuando el brasileño se retiraba hacia los vestuarios se burló de la platea del Valencia, indicándoles con un gesto que eran de Segunda división. Además, se tomó los testículos.

Los jugadores del Valencia se fueron contra “Vini”, quien tuvo que ser defendido por sus compañeros.

Vinícius denunció racismo

El futbolista brasileño hizo su descargo tras el partido. Dijo que había realizado esos gestos a la tribuna del Valencia porque la afición le había gritado insultos racistas. No es la primera vez que el atacante brasileño denuncio este tipo de agravios.

“El racismo es normal en la Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, dijo Vinícius.

El jugador del Real Madrid fue respaldado por su entrenador, Carlo Ancelotti: “Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no ´puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. No al racismo en ningún sitio”.

La Liga advierte a Vinícius

Pero no todos le creen a Vinícius. Al menos así lo dejó en claro Javier Tebas, presidente de LaLiga y una de las máximas autoridades del fútbol español.

👉 El duro mensaje de Rio Ferdinand por todo lo que está pasando con Vinicius: "¿Cuántas veces tenemos que ver a este joven sometido a esta mierda?" pic.twitter.com/ZxFETbLXzC — MARCA (@marca) May 21, 2023

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que hemos venido haciendo juntos”, se expresó Tebas en redes sociales tras escuchar las críticas del delantero del Real Madrid a la competición que él preside.

🚨ÚLTIMA HORA 🚨

🗣️ Sigue el lío: ¡Vinicius contesta a Tebas! pic.twitter.com/D90bTM1UTw — Diario AS (@diarioas) May 21, 2023

LEER MÁS: El festejo de gol de Cristiano Ronaldo que sorprendió a sus fanáticos: ¿Qué hizo?

Sigue a AhoraMismo en Instagram