El festejo de gol de Cristiano Ronaldo que sorprendió a sus fanáticos: ¿Qué hizo?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo convirtió este martes en el triunfo 2 a 0 del Al-Nassr ante Al-Ta’ee, resultado que deja a su equipo con muchas chances de pelear por el título hasta el final de la Saudi Premier League.

El gol de Cristiano Ronaldo de penal contra el Al Taee, para la victoria del Al Nassr. 🟡🔵 pic.twitter.com/sxWD6l7iX9 — Blue (@BlueboyCR7) May 16, 2023

CR7 hizo un festejo de gol atípico: en vez de realizar el tradicional salto que repite cada vez que convierte, corrió hacia el banderín del corner y organizó un populoso abrazo con todos sus compañeros.

Cristiano convirtió de penal y corrió a abrazarse con los suplentes. Con los brazos les indicó a más compañeros que se unieran en el festejo de gol.

Según la prensa saudí, Cristiano quiere dar muestras de que el equipo está unido. En las últimas semanas se especuló con que el exdelantero del Real Madrid estaba fastidiado con el DT Dinko Jelicic, quien recientemente reemplazó a Rudi García en el banco de suplentes del equipo árabe.

Al-Nassr va por el título

El complicado triunfo ante Al-Ta’ee como visitante deja al equipo de Cristiano Ronaldo más cerca de la punta de la Saudi Premier League.

Este martes, el líder, Al-Ittihad, igualó 1 a 1 ante Al-Hilal. Así, el equipo de Cristiano descontó dos puntos. Sigue siendo escolta, pero ahora separado nada menos que por tres puntos de la cima. Quedan tres fechas para la finalización del torneo.

Cristiano Ronaldo llegó al fútbol árabe luego del Mundial de Qatar 2022. El exatacante de Manchester United dejó el club británico envuelto en una disputa con la junta directiva y con el entrenador neerlandés Erik ten Hag. En Al-Nassr ya lleva convertidos trece goles.

Newcastle le cierra las puertas a Cristiano

Pese a su buen presente en Arabia Saudita, Cristiano tendría intenciones de regresar al fútbol europeo a jugar su última temporada como profesional en la más alta competencia.

Una de las posibilidades era el regreso al Real Madrid. Pero desde el Merengue dejaron trascender que solo lo recibirán en calidad de Embajador Deportivo del club.

Newcastle también se mencionó como posible destino para Cristiano. El club inglés fue adquirido hace poco por capitales árabes.

Pero el entrenador de las Urracas, Eddie Howie, le quitó vida a ese rumor sobre el arribo de Cristiano.

“Ahora no fichamos de esa manera. Financieramente, no podemos fichar de esa manera en este momento, pero también tenemos que traer a la gente adecuada y a los jugadores adecuados al grupo. El mercado de fichajes es muy complejo, no puedes elegir un nombre y traerlo. Hay que pensar mucho en lo que hacemos, tanto desde el punto de vista económico como deportivo”, respondió evasivamente cuando lo consultaron por CR7.

