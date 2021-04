Villarreal vs Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

El Barcelona no se quiere quedar atrás y busca los tres puntos en su visita al Villarreal para dar pelea en LaLiga.

Recientemente campeón de la Copa del Rey y fuera de la Champions League, el equipo de Messi y compañía quiere dar pelea hasta el final en el torneo local.

“No creo que estemos más fuertes que los otros tres equipos. También están ganando y todos tenemos partidos complicados. La lucha será hasta el último partido”, expresó Ronald Koeman, entrenador del club culé.

Sobre el futuro de Messi: “Si he hablado con Leo, no te lo diré. La decisión está en su mano. Nunca baja, si baja la concentración no se nota en su juego. Le necesitamos. Hoy ha sido otra vez decisivo. Ojalá siga muchos años”.

Esto dijo sobre la Superliga Europea fallida: “Soy entrenador de este club y no decido el futuro del club. Para eso tenemos al presidente, que busca lo mejor para la entidad”.

#LaLiga El entrenador del Barsa opinó sobre el rol de la UEFA en medio del escándalo con la Superliga Europea y disparó con munición gruesa. Enterate todo lo que dijo en la nota #Barcelona #Koeman https://t.co/xjcsjElZr2 — Depo (@depoweb) April 21, 2021

Koeman podría recuperar dos piezas

⌛️ Ousmane Dembélé hace parte de la sesión con el equipo y Neto entrena con el grupo pic.twitter.com/QZTmGuriFL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 23, 2021

En momentos claves para definir al campeón de la temporada 2020/2021, el entrenador del FC Barcelona podría recuperar a Neto y Ousmane Dembelé para los próximos partidos.

El guardameta ya se entrena a la par de sus compañeros, mientras que Dembelé solo pudo hacer una sesión con el equipo.

Kays Ruiz podría regresar al FC Barcelona

💥 El Barça negocia la vuelta de Kays Ruiz 🔙 El centrocampista del PSG, que ya estuvo en La Masia, podría regresar gratis tras acabar contrato con el cuadro francés ✍️ @martinezferran https://t.co/OAdHagDRMi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 23, 2021

Con 18 años, el francés Kais Ruiz es uno de los jugadores con mayor proyección. Hoy milita en el PSG, pero según fuertes rumores el FC Barcelona estaría tras sus pasos para recuperarlo.

El centrocampista participó en siete partidos del poderoso equipo francés, cuando estaba bajo las ordenes de Thomas Tuchel.

