Murió exfutbolista Alfredo Graciani: ¿Cómo murió la leyenda argentina?

Profunda conmoción hay en el fútbol por la repentina muerte de Alfredo Graciani, exfutbolista de 56 años que dejó su huella en Boca Juniors, Argentinos Juniors y Atlanta, entre otros clubes de Argentina.

De acuerdo a la información brindada por el diario Clarín, Graciani murió este miércoles 21 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su casa.

“Había superado un cáncer y se lo veía muy bien, pero hoy nos encontramos con esta noticia”, informó un excompañero de Graciani en el Boca de los años 90, durante un diálogo con el citado medio argentino.

Murió Alfredo Graciani, recordado delantero de Boca

Además de haber jugado en Boca, Argentinos Juniors y Atlanta, Graciani desplegó su potencia goleadora en Racing Club, Deportivo Español, Atlético Tucumán y Lugano de Suiza.

Diego Latorre, exfutbolista y reconocido comentarista deportivo de la cadena ESPN, se mostró dolido por la muerte de Graciani, excompañero suyo en Boca, y manifestó su tristeza con un sentido mensaje de Twitter.

“Impactado por el fallecimiento repentino de Alfredo Graciani. Gran delantero y mejor compañero. Lo voy a recordar con mucho cariño. La vida es un instante y nadie sabe cuando es el final. Que tristeza!”, escribió Latorre en su publicación.

Alfredo Graciani utilizó su cuenta de Twitter poco tiempo antes de su muerte

Poco tiempo antes de confirmarse su muerte, Alfredo Graciani utilizó su cuenta de Twitter para subir un video en forma de aliento a Boca Juniors, que este miércoles por la noche debuta en la Copa Libertadores de América.

“Vamos Boca Carajo hoy comienza un nuevo sueño !!”, reza el último tuit de Graciani, al cual acompañó con un video de los fanáticos del equipo xeneize alentando al equipo durante un partido.

Cuatro días atrás, Graciani también publicó una foto desde La Bombonera, el estadio de Boca, para desearle un feliz cumpleaños a su hija.

“Feliz cumple hija , ya sos una señorita, buena compañera de cancha y buena persona lo mas importante , espero que seas muy feliz en tu viva y espero a verte ayudado con Mama en estos tantos años a valorar todo lo que te pudimos dar. Te queremos muchoooo ,Mama,Luki y Yo (sic)”, dice el mensaje de Graciani dedicado a su niña.

Dado el estrecho vínculo entre Graciani y Boca, la institución xeneize despidió a uno de sus más recordados y queridos goleadores con un emotivo homenaje en redes sociales.

Boca Juniors despide con dolor a Alfredo Graciani, delantero que marcó una época en la década del 80 con sus 250 partidos, 83 goles y 2 títulos. El club acompaña a sus familiares y amigos en este triste momento. Hasta siempre…

Graciani deseaba que lo sepulten con una bandera de Boca arriba del féretro

Durante una de las últimas entrevistas que concedió a la prensa, Alfredo Graciani confesó que el máximo deseo a la hora de su muerte era que lo sepulten con una bandera de Boca Juniors sobre el féretro.

“El hincha me recuerda con mucho cariño y afecto. Lo vivo cada vez que voy a la cancha, en cada llamado que me hacen, en cada entrevista. Lo siento todos los días. La verdad que soy muy feliz de haber estado todos los años que me tocó jugar en Boca. La verdad que para mí fue lo más importante de mi vida. El día que me toque irme, ojalá que me cubran con una bandera de Boca, como dice la famosa canción”, aseguró el “Murciélago”,, como era apodado Graciani, durante la charla con el periodista Julio Pavoni.

Gracias a sus 83 goles en 250 partidos disputados, Graciani se posiciona como el 14° goleador histórico de Boca Juniors, señala la agencia Télam.

250 partidos y más de 80 goles con la camiseta de Boca.

Campeón de la Supercopa en 1989 y de la Recopa en 1990.

De Atlanta por origen, del Xeneize por adopción.

Combo fantástico con Comitas.

