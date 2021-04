[VIDEO] El nuevo tráiler de Space Jam 2 desvela quién acompañará a LeBron James

El muy esperado nuevo tráiler de Space Jam 2 finalmente se lanzó, y parece que LeBron James hará que los fanáticos de Los Angeles Lakers estén orgullosos. Técnicamente, “Space Jam: A New Legacy” no es una secuela, sino una nueva película en una línea similar a la original.

Lebron James aparece de manera destacada en el teaser, ya que interpretará el papel que hizo Michael Jordan en la primera edición de la película. El último Space Jam se estrenará tanto en cines como en HBO Max el 16 de julio.

Se espera que a James se le unan varios jugadores de la NBA en la película, y el avance reveló que la estrella de los Blazers, Damian Lillard, parece tener un papel destacado.

Durante una entrevista reciente con Entertainment Weekly, Lebron James reveló que hace 15 años le propusieron la idea de grabar una nueva película de Space Jam:

“Cuando nos lo presentaron hace 15 años, en ese momento, no pensé que estuviera listo para hacer algo de esa magnitud. Quería continuar concentrándome en mi juego. Sentí que me lo debía a mí mismo, al juego. Cuando nos lo volvieron a proponer, supimos que era el momento adecuado para nosotros. Ahora estamos a meses de que el mundo realmente vea lo que pudimos crear”.

Aquí puede ver el nuevo tráiler de Space Jam:

Tunes vs. Goons. Watch LeBron James and Bugs Bunny in the new trailer for Space Jam: A New Legacy. In theaters and streaming on HBO Max* – July 16. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7KOEPJP06i — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 3, 2021

“Space Jam: A New Legacy” no es una secuela de la película original

James se apresuró a aclarar que la última película de Space Jam es una película independiente, no una secuela de la original. Cuando se estrene “A New Legacy”, habrán pasado cerca de 25 años desde que Space Jam con Jordan apareciera en 1996. James señaló que no ha hablado con Jordan sobre su decisión de hacer la nueva película.

“No, no he tenido una conversación con Mike sobre Space Jam, pero espero hacerlo si tiene la oportunidad de ver la película”, explicó James a Entertainment Weekly. “Lo hice lo mejor que pude. Creo que una cosa que mostraremos a los espectadores es que no es una secuela. Pero poder simplemente estar en el mundo de Space Jam, es algo que Mike creó y es suyo. Lo respeto y lo tuve mucho en cuenta”.

Anthony Davis y Kyle Kuzma se encuentran entre los jugadores de los Lakers que también aparecerán en Space Jam

James estará acompañado en la película por sus compañeros de equipo de los Lakers Anthony Davis y Kyle Kuzma, según Newsweek. Chris Paul, Klay Thompson y Draymond Green se encuentran entre los otros jugadores de la NBA que, según se informa, aparecerán en Space Jam.

“Se espera que Space Jam 2, protagonizada por LeBron James, atorgue papeles importantes a Damian Lillard, Anthony Davis y Klay Thompson y a las estrellas de la WNBA Diana Taurasi y Nneka Ogwumike”, informó Shams Charania del Athletic en 2019.