Al Barcelona le preocupa el futuro de Dembelé: ¿podría irse?

El futuro de Ousmane Dembelé está dando al Barcelona un motivo de preocupación. El delantero francés queda fuera de contrato en 2022 y aún debe extender su contrato actual en el Camp Nou.

El joven de 23 años ha vuelto a estar en forma esta temporada para los catalanes y el club “sabe que recibirá muchas ofertas” este verano, según Diario Sport.

Esa situación preocupa a los catalanes que “no tienen dudas” de que quieren renovar a Dembelé pero saben que “hay que estar preparados para cualquier cosa”. Si el club no extiende el contrato al delantero o lo vende este verano, se podría ir gratis el próximo año.

El Barça quiere evitar que se vaya gratis a toda costa. Dembelé le costó al club 105 millones de euros más complementos cuando fichó procedente del Borussia Dortmund en 2017, mientras que las deudas del Barça rondan los 1.200 millones de euros (1.500 millones de dólares).

El regreso de Dembelé a la plena forma esta temporada ha sido una gran noticia para el Barcelona. El delantero ha disputado 35 partidos con el Barça en todas las competiciones, marcando nueve goles. Su gran estado de forma le ha servido para volver a la selección de Francia.

El preparador físico del astro del Barcelona, ​​Salah Ghaidi, ha hablado con L’Équipe sobre Dembelé y cómo espera que el joven mejore aún más a medida que su condición física siga mejorando:

“Mi especialidad es la preparación física y Ousmane tiene un juego explosivo, es muy rápido, como un velocista, el tipo de perfil que mejor conozco. Entrenar a Dembelé es como si tuviéramos un coche de Fórmula 1 en nuestras manos”, dijo. “Estamos aquí para cuidarlo y ayudarlo a optimizar su desempeño. Físicamente, todavía no ha llegado al cien por cien. No estoy seguro de hasta dónde puede llegar. Es una máquina de guerra”.

Después de años de muchos problemas con las lesiones, Dembelé finalmente ha logrado convertirse en un jugador clave para el Barcelona esta temporada, y el club seguramente esperará que ahora pueda continuar y desarrollar su evidente potencial en el Camp Nou.

Dembelé está de vuelta con el Barcelona tras el parón internacional. La estrella del Barcelona marcó en la victoria contra Kazajstán en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El jugador de 23 años abrió el marcador con un potente disparo cruzado desde el interior del área de penalti y realizó una exhibición impresionante para el equipo de Didier Deschamps.

Ousmane Dembélé‘s game by numbers vs. Kazakhstan:

100% shot accuracy

53 touches

3 take-ons

2 shots

2 shots on target

2 crosses

1 chance created

1 goal

His first goal for France since June 2018. pic.twitter.com/6MaCgUYtVM

— Squawka Football (@Squawka) March 28, 2021