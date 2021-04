Tom Brady, lesionado: ¿podrá comenzar la temporada?

Además de lanzar el Trofeo Lombardi de un barco a otro, las vacaciones de Tom Brady han sido movidas ya que el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers se sometió a una cirugía de rodilla. El gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, se negó a especificar si Brady estará listo para los entrenamientos de pretemporada, pero explicó que la rehabilitación del mariscal de campo está “yendo muy bien”.

“Sé que le está yendo bien la rehabilitación”, señaló Licht durante una conferencia de prensa reciente. “Hablé con él la semana pasada. Sé que las cosas van bien. No quiero establecer un cronograma exacto en este momento, porque no quiero establecer expectativas de una forma u otra. Pero sé que las cosas van muy bien”.

La lesión de rodilla de Brady sigue siendo un misterio, ya que no fue algo que se hizo público durante la temporada. El entrenador de los Bucs, Bruce Arians, describió el procedimiento de Brady como una “puesta a punto”, pero Ben Volin del Boston Globe informó que la lesión del mariscal de campo puede ser más grave de lo que reveló el equipo.

“Una recuperación de cuatro meses no parece un procedimiento de ‘puesta a punto”, explicó Volin. “Uno de los amigos de Brady me dijo después de la Super Bowl que la rodilla de Brady estaba peor de lo que la gente pensaba”.

Brady dijo sobre su recuperación: “así tengo algo por hacer”

Durante una entrevista con James Corden en The Late Late Show, Brady describió los objetivos que tiene durante estas vacaciones. Brady admitió que la rehabilitación “me está dando algo que hacer”.

“Pasamos un tiempo en el que pasamos un tiempo con mi esposa y mis hijos, y luego me sometí a una cirugía de rodilla, así que ahora me estoy rehabilitando, lo que me está dando algo que hacer”, dijo Brady, según Tampa Bay Times.

Arians cree que Brady volverá al campo en junio

A principios de esta pretemporada, Arians indicó que Brady debería poder hacer algo de trabajo en el campo en junio. El entrenador de los Buccaneers no parecía preocupado si su rehabilitación toma más tiempo dado el currículum de Brady:

“Con su liderazgo, no me preocupa. La pretemporada es más necesaria para los jugadores más jóvenes. Tom no lo necesita, pero para los jugadores más jóvenes, jugadores de primer, segundo y tercer año, se han perdido dos años de desarrollo por la situación en la que estamos. No necesitamos perdernos otro”.

En marzo, un video de Brady lanzando el balón a la ex estrella del fútbol David Beckham se volvió viral. Brady parece caminar con cautela con un aparato ortopédico considerable en su rodilla izquierda. Hasta ahora, no hay indicios de que Brady se pierda algún partido la temporada que viene.