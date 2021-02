[VIDEO] Indignación contra Tom Brady por poner en riesgo el trofeo de la Super Bowl

La hija del diseñador del Trofeo Lombardi original cree que Tom Brady debería disculparse por tirar el trofeo de un bote a otro durante la celebración de la Super Bowl para los Bucs.

Lorraine Grohs, la hija del difunto maestro Greg Grohs, quiere una disculpa, según Leslie DelasBour de Fox 4.

Brady lanzó el Trofeo Lombardi de su bote a otro en el desfile de la Super Bowl el miércoles 10 de febrero, después de que los Tampa Bay Buccaneers ganaran la Super Bowl LV el 7 de febrero, superando a los Kansas City Chiefs por 31-9.

“Personalmente, me gustaría una disculpa, no solo para mí, mi familia y los otros creadores de trofeos, sino para los fanáticos … y para otros jugadores del equipo”, dijo Grohs según DelasBour. “Tiene mucho que ver con faltarle el respeto a un trofeo muy codiciado en el que los diseñadores y todos los demás trabajadores que le dedican mucho trabajo”.

Ella lo calificó de insultante, ya que su padre jugó un papel importante en el diseño del primer Trofeo Lombardi con Tiffany & Co., según DelasBour.

Kyle Burger de ABC Action News compartió la entrevista en video en Twitter.

