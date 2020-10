[VIDEO] Michael Jordan o LeBron James: ¿quién es mejor según Tiger Woods?

Tiger Woods ha sido el centro de todas las miradas en el mundo del golf durante más de dos décadas, lo que lo convierte en una de las pocas personas en la Tierra que puede comprender cómo ha sido la vida para la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.

Pero el ganador de 15 majors todavía está asombrado cuando ve jugar a James, principalmente debido a su increíble longevidad, ya que el jugador de basket ganando Trofeos de MVP 17 años después.

“It’s unbelievable what he’s been able to achieve and sustain.” Tiger on @KingJames 🗣 pic.twitter.com/kSBq5qdmp2 — GOLFTV (@GOLFTV) October 21, 2020

“Es increíble lo que ha podido no solo lograr, sino también mantener” dijo Woods en una entrevista con GOLFTV. “Ha sido capaz de desarrollar su juego y es muy completo. Ha jugado en diferentes equipos y ganó campeonatos en cada conjunto en el que estuvo. Y el hecho de que lo haya estado haciendo durante tanto tiempo en un deporte que es tan brutal es increíble. Nunca se pierde los matchs, nunca se lesiona y ha cuidado su cuerpo durante todo esto”.

“Tan grande y rápido como es, y la cantidad de desgaste que ha soportado, es bastante notable que haya podido mantener este nivel durante tanto tiempo. Es realmente un fenómeno de la naturaleza en ese sentido”.

Tiger Woods predice más éxito para los Lakers y LeBron

Woods, fanático de los equipos de Los Ángeles, espera aún más éxito para James y su nuevo compañero Anthony Davis en los próximos años.

“No hay ninguna razón por la que ahora, con Anthony Davis a su lado, no pueda continuar así un par de años más” dijo Woods. “Da miedo pensar que podría estar casi 20 años jugando a un nivel tan alto”.

Los Lakers son los favoritos al título para la próxima temporada, según Odds Shark, con +400. Los Clippers son los siguientes en +450 antes de los Bucks, con +800.

Tiger Woods en el debate de GOAT: Jordan y LeBron son diferentes

Woods fue presionado para que contestase sobre quién era el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos entre Michael Jordan y LeBron James, pero no pudo decidir cuál es mejor, calificándolos de grandes por derecho propio. Una respuesta diplomática de un deportista que se ha visto envuelto en el mismo debate en su deporte.

“Es diferente. MJ era un anotador más prolífico que LeBron. Pero LeBron es más bien un facilitador, aunque también puede anotar. Lo hace de diferentes formas. Es un híbrido perfecto entre Magic [Johnson] y MJ. Levanta el balón como lo hizo Magic, puede postear, anotar y capturar rebotes. Pero no se le pidió nunca que llevara la carga de trabajo y de puntuación como lo hizo MJ. Aún así, es notable lo que ha podido hacer”.

James, por su parte, no quiere dar su opinión sobre el tema. Se la reserva para los suyos:

“Los debates pueden suceder. Todos pueden hablar de ello. Hablaré de ello con mis chicos cuando estemos en casa, con nuestros amigos y todo eso. Pero no lo voy a contar a todo el mundo”, dijo James después de ganar su cuarto título de la NBA a principios de este mes. “No lo voy hacer. No voy a caer en la trampa. Vosotros sabéis cuánto amo a Michael Jordan. Llevo el número 23 por Michael Jordan. Cuando compré por primera vez mi primer par de zapatillas Jordan, no podías decirme nada.”