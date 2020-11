[VIDEO] Patrick Mahomes remonta el partido con este pase y presenta su candidatura a MVP de la NFL

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, empieza a erigirse como uno de los candidatos al MVP. Con 1:43 segundos para el final del último cuarto y una desventaja de 31-28 frente a Las Vegas Raiders, el actual campeón mundial orquestó una impresionante jugada ganadora para derrotar a sus oponentes de la AFC West 35-31 en el Allegiant Stadium.

Vea el brutal pase de 22 yardas a continuación. La pelota aterrizó limpiamente en las manos del ala cerrada Travis Kelce, sin que un defensor de los Raiders protegiera al cinco veces Pro Bowler.

MARCHED RIGHT DOWN THE FIELD ⏰ 📺: @SNFonNBC pic.twitter.com/5yyRhYGx7B — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 23, 2020

Las Vegas había jugado un partido impresionante en ataque y en defensa hasta ese momento y podría haber dado una de las sorpresas de la temporada. Sin embargo, no lo era el Partido de la Semana sin razón. Bajo la presión del horario estelar, el No. 15 indudablemente estuvo a la altura de su nombre.

Según el reportero de ESPN Adam Teicher, también fue el primer touchdown para remontar un partido en los últimos dos minutos de la carrera del nativo de Texas, lo cual es una gran sorpresa. Pero cuando consideras la frecuencia con la que los Chiefs aniquilan a sus oponentes, no parece tan sorprendente después de todo.

This was Mahomes' first go-ahead TD in final 2 minutes of a game. Surprised to learn that. — Adam Teicher (@adamteicher) November 23, 2020

Con 28 segundos en el reloj, el QB Derek Carr de los Raiders tuvo el tiempo suficiente para volver a poner por delante a los Raiders y convertirse en el héroe de la noche. Desafortunadamente, su último pase del partido acabó en una intercepción de nada menos que Daniel “Dirty Dan” Sorensen.

THAT'S WHAT DIRY DAN DOES pic.twitter.com/qqJWtmqO6l — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 23, 2020

Con la victoria por 35-31, los Chiefs mantienen el control de la AFC Oeste y el entrenador Andy Reid lleva un balance de 19-3 después de una semana de descanso.

En Twitter ya lo proclaman MVP de la temporada

Como un reloj, Twitter se llenó de alabanzas al jugador de 25 años, y muchos afirmaron que Mahomes debería ser el ganador unánime de MVP al final de la temporada regular. Vea algunas de las mejores reacciones de los jugadores de la NBA.

I mean was there any doubt on that drive!?!?! No there wasn’t. @PatrickMahomes Insano! — LeBron James (@KingJames) November 23, 2020

Mahomes just did our defense for game way too easy man smfh… — Damian Lillard (@Dame_Lillard) November 23, 2020

Lo hemos dicho muchas veces antes y con gusto lo repetiremos nuevamente: es realmente el mundo de Patrick Mahomes y simplemente estamos viviendo en él.