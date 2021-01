[VIDEO] Messi está plenamente recuperado: vea su golazo

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, regresó a los entrenamientos el viernes en la Ciutat Esportiva y lucía en forma a pesar de una breve baja por lesión durante el período navideño.

El internacional argentino no pudo jugar en el empate del Barcelona contra el Eibar el 29 de diciembre tras ser tratado por un problema en el tobillo. Sin embargo, regresó al club el viernes para la primera sesión de entrenamiento del club de 2021.

Messi ciertamente no mostró signos de seguir lesionado en el campo de entrenamiento ccon vistas al primer partido del año nuevo del club el domingo en Huesca.

La aparición del capitán en la sesión sugiere que será titular frente al Huesca. El jugador de 33 años intentará luchar para que el Barcelona pueda reengancharse a la lucha por la Liga.

El técnico Ronald Koeman estará encantado de tener de regreso a Messi dado que su equipo ya no cuenta con estrellas lesionadas como Gerard Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto para el viaje al País Vasco.

Philippe Coutinho también se perderá el encuentro, ya que se someterá a una cirugía de rodilla el sábado, lo que probablemente dejará al brasileño fuera de juego durante un período considerable. El joven de 28 años podría estar de baja hasta cuatro meses, según Javier Miguel de AS.

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho will be operated on tomorrow for the injury to his left meniscus. pic.twitter.com/gujDi2iEaQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 1, 2021