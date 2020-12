El agente de Haaland responde a los rumores que lo sitúan en el Barcelona

El crack goleador del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, ha sido relacionado con el Barcelona esta semana después de que el equipo del candidato presidencial Emili Rousaud afirmara que podrían sellar un trato para el jugador de 20 años.

Josep Maria Minguella, asesor de Rousaud, dijo que Halaand podría unirse al club si Rousaud es elegido presidente el 24 de enero. Le dijo a AS: “Conocemos todas las condiciones y si ganamos, al día siguiente llamaré a Mino Raiola y le informaremos de nuestra oferta. Ya le he informado de eso”.

Sin embargo, el agente del delantero se apresuró a responder a las especulaciones. Mino Raiola dijo al canal de televisión alemán Sport1 que ni siquiera ha estado en contacto con Rousaud.

Mino Raiola to @Sport1 @berger_pj about Haaland set to join Barcelona if Rousaud will be elected: “Fake news! I’ve never talked to any presidential candidate of Barcelona regarding Haaland and I won’t do. If there will be a new president elected in January, he can call me”. 🚫

