[VIDEO] El gesto de frustración de Messi en la grada tras ver el empate del Barcelona

Lionel Messi estuvo en la grada para ver al Barcelona acabar el 2020 con un decepcionante empate ante el Eibar en La Liga en el Camp Nou.

Fue una noche dura para los catalanes que fallaron un penalti, vieron cómo se les anulaba un gol y luego tuvieron que remar para sumar un punto.

Messi fue visto de pie con las manos en los bolsillos al sonar el silbato de tiempo completo antes de darse la vuelta con un movimiento de cabeza de resignación en un gesto que se convirtió en viral.

Nobody: Messi:So you can't score Eibar without me. pic.twitter.com/eotetoPkmo — OJ (@ofosu_j) December 29, 2020

El resultado deja al Barça con solo siete victorias en 15 partidos de La Liga en lo que va de temporada y todavía está muy lejos de poder luchar por el título. El líder Atlético de Madrid está 10 puntos por delante del Barça y ha jugado un partido menos.

El Barça echó de menos a Messi

El Barcelona no pudo alinear a Messi el martes debido a un problema en el tobillo y luchó por los goles sin su capitán. El delantero Martin Braithwaite falló un penalti temprano y luego vio un gol anulado por un fuera de juego muy justo.

El balance de penales de los catalanes esta temporada en La Liga es bastante lamentable.

3 – Barcelona have missed more penalties than any other team in LaLiga this season (3), all three by different players: Antoine Griezmann, Lionel Messi and Martin Braithwaite. Strange. pic.twitter.com/MXbwlDQ2Hj — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2020

Para empeorar las cosas, los anfitriones se quedaron por detrás en el marcador en la segunda parte tras un error del defensa Ronald Araujo. El central perdió el balón siendo el último hombre, lo que llevó a Kike García a abrir el marcador.

El Barça sí logró devolver el golpe a través del suplente Ousmane Dembélé. El francés marcó su quinto gol de la temporada en su regreso a la acción tras una lesión en el tendón de la corva.

Sin embargo, el Barça no pudo encontrar un gol ganador a pesar de dominar la posesión y presionar con fuerza en las etapas finales del partido. Koeman dio entrada a Francisco Trincao, Philippe Coutinho y Riqui Puig, pero los locales tuvieron que conformarse con un empate.

El récord del Barça sin Messi en el equipo es bastante revelador.

Koeman confirmó antes del partido que Messi volverá a los entrenamientos esta semana después del partido contra el Eibar, lo que significa que podría estar en la contienda por el primer partido del Barça de 2021 en Huesca el 3 de enero. Con este mal resultado sin él, los azulgrana estarán ansiosos por tenerlo de vuelta tan pronto como sea posible.

Koeman dice que el Barcelona “se merecía” la victoria

El resultado no será bien recibido por los aficionados y ciertamente no impresionó a Koeman, quien expresó su opinión sobre la última decepción de su equipo después del partido, según informó Marca.

“Merecíamos ganar, hicimos lo que teníamos que hacer. Solo dispararon a puerta una vez. Creamos ocasiones, pero no marcamos el penalti y luego un error en la defensa… Lo hicimos bien, trabajamos duro e hicimos lo suficiente para ganar, pero esto está pasando muchas veces.”

“Creo que en la primera parte nos costó bastante hacer pases verticales porque nos presionaron bien por detrás. Necesitamos mucho tiempo para buscar al hombre libre. He cambiado el sistema para generar más juego. Hemos tenido oportunidades de marcar, aunque no lo hemos hecho. Un error nos ha costado un gol, aunque no se puede culpar a nadie. Cualquiera puede fallar.”

Este es otro resultado decepcionante para poner fin a un año duro para el Barça tanto dentro como fuera del campo, y el resultado pondrá más presión sobre Koeman de cara a un enero crucial en el Camp Nou.

El Barcelona juega cinco partidos de La Liga, se enfrenta a la Real Sociedad en las semifinales de la Supercopa de España y celebra las elecciones presidenciales el 24 de enero. La ventana de fichajes también se abre el 1 de enero, aunque no se espera que el Barça puede fichar a grandes jugadores debido a la difícil situación financiera.