[VIDEO] El precioso gesto de Messi que hizo llorar a este joven

El capitán del Barcelona, ​​Lionel Messi, mostró su clase dentro y fuera del campo esta semana, llevando al equipo a una importante victoria de La Liga sobre la Real Sociedad en el Camp Nou.

El internacional argentino fue detenido por un aficionado cuando se dirigía a casa desde el club y respondió entregándole la camiseta del Barcelona con una sonrisa.

Messi stopped to give this fan a jersey ❤️ (via fcbkyrylo/TikTok) @ESPNFC pic.twitter.com/mGjHZavzWX — ESPN (@espn) December 17, 2020

Ha sido una buena semana para Messi y el Barcelona después de un comienzo de temporada difícil. Las victorias consecutivas de La Liga sobre Levante y Real Sociedad han impulsado a los catalanes al quinto lugar de la tabla y a solo seis puntos del liderato.

El Barcelona jugará en el Camp Nou el sábado contra el Valencia. Los ché llegan al partido sin ganar en sus últimos cuatro partidos de liga. Sin embargo, el Barça es consciente de que la última victoria del Valencia fue por 4-1 contra el Real Madrid en Mestalla en noviembre.

Koeman habla de Messi tras la victoria del Barcelona

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, habló sobre Messi y su alegría por el desempeño de su equipo después de la importante victoria del miércoles sobre la Real, según informó ESPN. Los goles de Jordi Alba y Frenkie de Jong aseguraron los tres puntos ante el conjunto de Imanol Alguacil.

“Este es el equipo que quiero ver. Cada jugador se dejó la piel. La mayor diferencia fue nuestro juego sin balón hoy, y Messi trabajó muy duro en ese sentido, presionando mucho, y todos los demás también. Esa es la actitud que debemos tener cuando no tenemos el balón.”

Alguacil también ofreció su opinión sobre la actuación de Messi, y señaló cómo el jugador de 33 años trabajó duro para su equipo incluso sin el balón en el Camp Nou.

“Hemos visto la mejor Barcelona en mucho tiempo. A nivel defensivo, y eso habla bien de ellos y del respeto que tenían por el partido. Hacía mucho tiempo que no veía a un Barcelona tan agresivo. Incluso Messi presionaba mucho para recuperar el balón. No fue justo que nos adelantáramos, ya que estaban siendo superiores, pero al dejar el partido abierto tuvimos la oportunidad de conseguir un empate, lo que no pudimos hacer.”

La victoria sobre la Real Sociedad también vio a Messi marcar un nuevo hito para el Barcelona. El internacional argentino ya ha saboreado la victoria del Barcelona en el Camp Nou 300 veces en su carrera.

Messi, nuevamente nombrado en el Equipo del Año de la FIFA

Messi también ha sido nombrado nuevamente en el Equipo del Año de la FIFA esta semana. El capitán del Barcelona fue seleccionado en el Once de los Mejores Jugadores FIFPRO por decimocuarto año consecutivo.

El jugador de 33 años fue el único jugador del Barcelona nombrado en el equipo que también contenía estrellas como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk y Kevin De Bruyne.

Sin embargo, Messi tuvo que conformarse con el tercer lugar en lo que respecta al mejor jugador masculino en los Premios FIFA. El delantero ganó el título por sexta vez en 2019, pero esta vez fue para el delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski.