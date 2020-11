[VIDEO] El emotivo homenaje del Barcelona y Messi a Maradona

El Barcelona y Lionel Messi presentaron sus respetos a Diego Maradona con un minuto de silencio en su campo de entrenamiento antes de la sesión del viernes.

El club mostró a los jugadores saliendo al entrenamiento antes de juntarse en círculo para recordar a la leyenda argentina que murió a los 60 años el miércoles en su casa en Buenos Aires.

The minute's silence before training in memory of Maradona 🥺 pic.twitter.com/qIrwgLBqSE

El Barcelona notó cómo fue un momento especialmente conmovedor para el capitán Messi.

🇦🇷😢 An emotional moment for Leo Messi remembering Maradona pic.twitter.com/2f3FSemmXF

El joven de 33 años ya había publicado su propio homenaje a Maradona en sus redes sociales. Escribió: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”.

El club guardará un minuto más de silencio en el Camp Nou el domingo antes del saque inicial ante el Osasuna. La Liga anunció el jueves que todos los partidos en las dos principales divisiones de España honrarán a Maradona, según informó Football España.

El Barcelona también ha rendido homenaje a Maradona de otras formas. El argentino pasó dos años en el Camp Nou antes de unirse al Napoli de la Serie A en 1984. Las banderas colocadas alrededor del club ondearon a media asta esta semana y el Barça publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, según informa el sitio web del club.

🔵🔴 Flags at half mast outside the Camp Nou in honour of Diego Maradona pic.twitter.com/ReSGMKseB2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2020