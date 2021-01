[VIDEO] El espectacular gol de falta de Messi ante el Granada

A Lionel Messi se le ocurrió otro movimiento de mago para poner fin a su sequía de goles de falta para el Barcelona. El capitán anotó un brillante gol de falta ante el Granada el sábado para poner el 3-0 para los visitantes.

El Granada se alineó con los 11 jugadores detrás del balón, incluido un jugador acostado detrás de la barrera, pero aún así no pudo evitar que el jugador de 33 años anotara. El argentino simplemente la puso rasa en el palo del portero para anotar su doblete.

Messi antes había hecho el 2-0 con un brillante remate a la escuadra después de una asistencia de Antoine Griezmann. El francés había abierto el marcador después de solo 12 minutos para su primer gol en La Liga desde noviembre.

Los goles del capitán del Barcelona llevaron a Messi a la cima de las listas de Pichichi con 11 golesen lo que va de temporada en La Liga.

Los goles también suponen un hito más para Messi en su extraordinaria carrera con los catalanes. El capitán es ahora el único jugador que ha marcado 10 o más goles durante 15 temporadas consecutivas en La Liga, según Opta.

El gol de Messi también hace que el jugador del Barcelona supere a Cristiano Ronaldo en goles de tiros libres directos.

48 – Lionel Messi 🇦🇷 has scored 48 direct free-kick goals for @FCBarcelona in all competitions (37 in @LaLiga), one more than Cristiano Ronaldo 🇵🇹 in his profesional club career (47, 32 in league). Stars. pic.twitter.com/sKujVwD6p6

— OptaJose (@OptaJose) January 9, 2021