Muere gran leyenda de Los Angeles Dodgers

Tommy Lasorda, posiblemente uno de los mejores entrenadores en la historia de la MLB, murió el 7 de enero de 2021, según informaron Los Angeles Dodgers. Tenía 93 años.

Lasorda fue entrenador de los Dodgers de Los Ángeles de 1976 a 1996, llevó a la franquicia a 1,599 victorias en la temporada regular, cuatro Ligas Nacionales y dos títulos de la Serie Mundial.

En cuanto a la causa de la muerte de Lasorda, sufrió un paro cardiopulmonar repentino en su domicilio a las 10:09 PM, Hora del Pacífico, el jueves. El viernes por la mañana, los Dodgers emitieron un comunicado diciendo que Lasorda sufrió “un paro cardíaco repentino en su casa de California y fue trasladado al hospital con reanimación en curso”. Murió el jueves por la noche a las 10:57 PM, Hora del Pacífico.

En noviembre, lo hospitalizaron en el condado de Orange, California, y lo colocaron en cuidados intensivos. Después de unas semanas, Lasorda fue trasladado al centro de rehabilitación, donde permaneció meses. El 5 de enero, Lasorda finalmente fue dado de alta y regresó a su casa.

Le sobreviven su esposa durante 70 años, Jo Lasorda, su hija Laura y su nieta Emily Tess.

La leyenda de los Dodgers no había aparecido en público desde el Partido 6 de la Serie Mundial 2020 en Arlington, Texas, informó ESPN. Durante ese juego, vio cómo los Dodgers lograban su primer campeonato desde 1988.

“Es con gran tristeza que informamos del fallecimiento de Tommy Lasorda”, tuiteó la cuenta de fanáticos de los Dodgers, Pantone 294. “Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y la Organización de los Dodgers. No quería nada más que presenciar un Campeonato de WS antes de morir. Estamos felices de que haya podido ver ese deseo cumplido. RIP Tommy”.

El paro cardiopulmonar, que también se conoce como paro cardiaco, “es el cese de la ventilación y circulación efectivas en el corazón”, según el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, el paro cardíaco no es también un “ataque cardíaco”, una confusión que se hace comúnmente, según la Asociación Estadounidense del Corazón.

“Si bien un ataque cardíaco puede causar un paro cardíaco, los dos términos no significan lo mismo”, afirma la AHA en su sitio web:

Los ataques cardíacos son causados ​​por un bloqueo que detiene el flujo sanguíneo al corazón. Un ataque cardíaco (o infarto de miocardio) se refiere a la muerte del tejido del músculo cardíaco debido a la pérdida de suministro de sangre. El infarto puede entenderse como un problema de “circulación”. Un ataque cardíaco es bastante grave, a veces fatal.

Por el contrario, el paro cardíaco se produce cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente. El corazón deja de latir correctamente. De ahí el nombre: la función de bombeo del corazón se detiene.

Cuando una persona experimenta un paro cardíaco, generalmente resulta en la muerte si no se realiza inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, RCP, con un desfibrilador, que “se usa para electrocutar el corazón y restaurar el ritmo cardíaco normal en unos pocos minutos”.

Los ritmos cardíacos irregulares, conocidos como arritmias, a veces pueden causar un paro cardíaco, al igual que la fibrilación ventricular, lo que significa que “las cámaras inferiores del corazón de repente comienzan a latir caóticamente y no bombean sangre”, según la AHA.

La declaración oficial de los Dodgers sobre la muerte de Lasorda incluyó conmovedores homenajes del locutor de Hall of Fame, Viny Scully, Mark Walter, propietario y presidente del equipo, y Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de la franquicia.

En Twitter, todos los principales medios deportivos y fanáticos de los Dodgers compartieron declaraciones sobre la muerte de Lasorda. Algunos compartieron una famosa cita de Lasorda: “Hay 3 tipos de jugadores de béisbol: los que hacen que suceda, los que ven qué sucede y los que se preguntan qué pasa”.

