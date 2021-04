[VIDEO] Los fans del Barcelona claman contra la Superliga europea

Los aficionados del Barcelona han dejado muy claro sus sentimientos sobre la Superliga europea colgando una pancarta en el exterior del Camp Nou en protesta contra la nueva liga.

Los catalanes son uno de los 12 clubes que han acordado formar la nueva liga separatista, pero la decisión ha enfurecido a los aficionados de todo el mundo. La pancarta dice: “El Barça es nuestra vida; no tu juguete. No a jugar en la Superliga”.

Los aficionados del Barça no son los únicos clubes que protestan contra el plan. Los seguidores del Liverpool entrevistados fuera de Anfield tras el anuncio calificaron a la nueva liga de “repugnante” y “vergonzosa”.

“It’s disgraceful. It’s disgusting.” A young Liverpool fan makes his voice heard on plans for a Super League. pic.twitter.com/ECXqlWjefl — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2021

Los fanáticos del Manchester United también han colgado una pancarta en las afueras de Old Trafford para resaltar su desaprobación, mientras que un grupo de fanáticos del Manchester City ha pedido que se retiren sus pancartas del Etihad Stadium tras el anuncio de la Super League, según informó el Manchester Evening News.

Manchester United fans staging protest against the European Super League near Old Trafford today 👇 #mufc #mujournalpic.twitter.com/UhWTYSLkRM — United Journal (@theutdjournal) April 19, 2021

La Superliga está programada para comenzar en agosto, pero ha habido una gran reacción en contra de la idea por parte de seguidores, exjugadores y comentaristas y aún está por verse si seguirá adelante según lo planeado.

Exdelantero del Barcelona expresa su desaprobación

Los exjugadores del Barcelona también se han sumado a la creciente condena a la Superliga. Dani Alves se pronunció en contra de la idea con una emotiva publicación en Twitter el lunes por la noche.

El exdelantero azulgrana y presentador de televisión Gary Lineker ha ofrecido su opinión sobre el controvertido tema e instó a los catalanes a demostrar que se demuestre el lema del club (“más que un club”).

Come on @FCBarcelona, you’re so much better than this. This is not what you’re about. You’re Més Que Un Club. Prove that’s still true. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 20, 2021

Lineker también elogió al actual campeón de Europa, el Bayern de Múnich. El equipo de la Bundesliga confirmó este lunes que no ha estado involucrado en los planes para la creación de una nueva Superliga. Lineker tuiteó: “Un verdadero club de fútbol. La historia juzgará muy favorablemente al FC Bayern”.

¿Los equipos se lo repiensan?

La fuerte reacción contra la Superliga europea ha hecho que algunos de los 12 miembros fundadores ya no vean con tanto entusiasmo la idea de jugarla, según Kaveh Solhekol de Sky Sports.

No está claro si el Barcelona es uno de esos equipos, pero Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y presidente propuesto de la nueva Superliga, ha dicho que los catalanes no han dudado.

“El Barcelona atraviesa una situación económica difícil, Laporta lo comprendió y aceptó de inmediato como todos los grandes clubes del mundo”, dijo en El Chiringuito. “Esta Superliga salvará a todo el mundo del fútbol. No fue difícil convencer a Joan Laporta porque tiene una responsabilidad con su club y con la afición”.

El Barça tiene deudas por más de 1.500 millones de dólares, pero confirmó el lunes que “los clubes fundadores recibirán una cantidad de 3.500 millones de euros únicamente para apoyar sus planes de inversión en infraestructura y compensar el impacto de la pandemia de COVID”.