Veterano creyó que iba a regresar a los Lakers: “Lebron y A.D. querían que volviera”

La afición de Los Angeles Lakers recibió un golpe sorpresivo esta semana cuando se reveló que Jared Dudley se retiró y que aceptó ser parte del equipo de entrenadores de los Dallas Mavericks . Aunque no causara impacto en la cancha, era un gran líder para el equipo y muy popular con la afición. Incluso a Lebron James le tomó de sorpresa la noticia.

Según Dudley, hasta él creyó que iba a volver al equipo por una temporada más.

“Creí que iba a volver a los Lakers”, Dudley le dijo a Bill Paschke, del Los Angeles Times. “Esto es increíble”.

For un tiempo, parecía que Dudley planeaba volver. De hecho, dijo que los dos superestrellas del equipo estaban haciendo campaña para que volviera.

“Obviamente Lebron y A.D. (Anthony Davis) querían que volviera”, dijo Dudley. “Pero no pudimos convencerlos”.

Si esos dos no pudieron convencer a los Lakers de traerlo de vuelta, entonces deben haber estado muy seguros de no renovarle.

¿Por qué los Lakers no le renovaron a Dudley?

Dudley hizo todo bien durante sus dos años con los Lakers. Jamás se quejó acerca de la falta de minutos y trabajó muy duro para ayudar a sus compañeros, especialmente los más jóvenes. Era totalmente abnegado. Sin embargo, los Lakers no necesitan la presencia de otro veterano esta temporada.

El equipo sumó a veteranos de la talla de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza y Dwight Howard durante la offseason. Nada en contra de Dudley, pero con esos jugadores en el equipo habrá suficiente liderazgo veterano. La edad promedio del equipo es alta, y les vendrían bien agregar a jugadores más jóvenes. Se aseguró de agradecerle a los Lakers y entendió que el equipo necesita más juventud.

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

“Nadie me debía nada. Rob [Pelinka] y Kurt [Rambis] fueron honestos conmigo. Mis respetos y agradecimientos a ellos y a Jeannie [Buss]. Siempre les estaré agradecidos por la oportunidad que me dieron”, dijo Dudley. “Pero quería volver. Creo que podría haber ayudado al equipo, especialmente con tantos jugadores nuevos. Pero entiendo que querían contratar a jugadores más jóvenes.





Play



Jared Dudley Explains Why He's So Valuable To The Los Angeles Lakers | JJ Redick Jared Dudley tells the audience exactly why he's so valuable to The Los Angeles Lakers. Subscribe to The Old Man and The Three with JJ Redick and Tommy Alter on Apple and Spotify. 2021-07-19T14:04:49Z

Dudley cree que los Lakers se equivocaron

Por supuesto que Dudley está agradecido por el tiempo que estuvo en Los Angeles, pero eso no significa que cree que siempre tomen las decisiones correctas. Hasta deslizó una pequeña crítica al equipo por no renovarle el contrato.

“Hablé con Rob [Pelinka] y Kurt [Rambis] y les agradecí, pero les dije que estaban valorando más a la juventud que a un veterano con fuerte presencia en el vestuario. Les dije. ´los respeto por hacer eso, pero creo que están equivocados´”, dijo Dudley.

Time will tell if the Lakers made the right call. In the team’s defense, they have plenty of “locker room presence” guys but not a lot of youth. Dudley has every right to be upset but nobody can blame the Lakers. The team is already old enough and could use that roster spot to find the next Alex Caruso or Talen Horton-Tucker as opposed to a proven commodity like Dudley.

El tiempo dirá si los Lakers hicieron lo correcto. En defensa del equipo, cuenta con muchos jugadores con “presencia en el vestuario”. Dudley tiene derecho a estar molesto, pero nadie puede culpar a los Lakers. El promedio de edad ya es bastante alta y podría usar ese lugar en la plantilla para descubrir al próximo Alex Caruso o Talen Horton-Tucker, a diferencia de una producto comprobado como Dudley.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Excompañero de LeBron James crítica a “los nuevos Lakers”: ¿Qué dijo Channing Frye?

Esta es la versión original de Heavy.com por Austin Boyd