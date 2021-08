Excompañero de LeBron James crítica a “los nuevos Lakers”: ¿Qué dijo Channing Frye?

El excompañero de LeBron James, Channing Frye, no está confiado que los “viejos” Los Angeles Lakers tengan suficiente en el tanque ara ganar el título.

Frye jugó con los Cleveland Cavaliers pero cree que el actual equipo de los Lakers tiene mucho defectos. No solamente cree que son viejos, pero no hay suficientes balones par repartir entre ellos.

Frye y Richard Jefferson tuvierno con invitado al exjugador y analista de ESPN Kendrick Perkins en su programa Road Trippin’ podcast para hablar sobre los Lakers. Perkins ha dado su respaldo a los Lakers de James pero Frye está en desacuerdo con su analisis de ese equipo.

“Te estaba escuchando y no estoy deacuerdo contigo,” dijo Frye sobre la predicción de Perkin. “Quiero a Bron. Quiero a AD. Quiero a Melo. Quiero a Russell Westbrook. Es el 2021. NO hay suficientes balones para repartir. … En los playoffs, Es una gran incertidumbre Este es un equipo viejo que tiene que jugar 82 partidos y los playoffs.”





Lakers han respondido a la discusión de ser “viejos”

Los Lakers saben muy bien lo que es su composición y que varios de sus jugadores, como James, Westbrook y Anthony — están en sus 30s. Los tres han contestado a la crítica de que son demasiado viejos para ser candidatos al título.

“Escuchen, tenemos a un equipo lleno de veteranos con experiencia que le van a patear el trasero a estos jóvenes,” djoo Westbrook said en su aparición en el Straight from the Hart” podcast with Kevin Hart. “Eso es lo que vamos a hacer.”

Anthony, 37, tuvo un sentimiento similar durante su conferencia de prensa de presentación cuando se le dijeron las diferentes edades de los jugadores en el plantel.

“No nos importa,” Anthony le dijo a los medios. “No nos importa. Nosostros creamos nuestra propia narrativa. … Me gusta cuando la gente habla sobre la edad. Ofrece una mejor historia. Es una mejor historia. Creo que a la gente se le olvida al fina de cuentas, se trata del baloncesto. Tienes que saber cómo jugar. Tienes que tener experiencia. Creo que eso es lo que ofrecemos en este momento. Nuestro talento y habilidad, pero también nuestra experiencia.”

James n ha hablado de manera pública desde que comenzó la etapa de agencia libre pero publicó un tuit ya borrado que retó a los haters de los Lakers.

“Sigan hablando de mi equipo, la edad de nuestro plantel, si jugamos, si seguimos lesionados, que ya se nos pasó el tiempo en esta liga, etc etc etc,” dijo James. “¡¡¡Haganme un favor, POR FAVOR!!!! Y les digo POR FAVOR!!! ¡Mantengan esa misma narrativa y ENERGÍA cuando comience! Es lo único que pido.”

Marc Gasol no es una garantía que regrese a los Lakers

Marc Gasol es uno de los pocos jugadores de los Lakers que se planeaba retener. Gasol tiene un año en su contrato y dice que quiere cumplir con su compromiso. Sin embargo, su futuro en Los Ángeles no está tan definido.