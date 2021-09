Cómo ver eventos PPV de UFC a través de ESPN Plus

Todos los pay-per-views de UFC, incluido el próximo UFC 266, solo pueden ver a través de ESPN + .

Las opciones de precios y pedidos varían dependiendo de si ya eres suscriptor de ESPN +, así que aquí tienes un resumen adicional de todo lo que necesitas saber para ver UFC 266 y cualquier evento futuro de PPV:

Cómo pedir UFC 266 si no tiene ESPN +

Puede obtenga un paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $59,99) y UFC 266 PPV (valor de $69,99) por $89,98, lo que equivale a un ahorro de más del 30 por ciento:

Compre ESPN+ y UFC 266

O, si desea comprarlos por separado, puede primero suscribirse a un mes de ESPN + aquí mismo ($5.99 para ESPN +, o $13.99 para un paquete de ESPN +, Hulu y Disney +), y luego siga las instrucciones a continuación para ESPN + existente suscriptores.

Sin embargo, con la cantidad de Contenido de UFC (y otros deportes) en ESPN + , la mayoría de los fanáticos de MMA probablemente mantendrán ESPN + a largo plazo, lo que significa que el valor del paquete es la mejor manera de hacerlo si aún no tiene ESPN +.

Cómo pedir UFC 266 si ya tiene ESPN +

Los suscriptores actuales de ESPN + pueden comprar el UFC 266 PPV por sí mismo por $69.99:

Compre UFC 266 PPV

O, si solo tiene una suscripción mensual (y no tiene el paquete Disney +), aún puede obtener el paquete especial que incluye un año de ESPN + y UFC 258 PPV. La única diferencia es que en lugar de comenzar una nueva suscripción a ESPN +, simplemente extenderá su suscripción actual por un año y obtendrá el PPV de UFC 264 por un total de $89.98:

Extender ESPN+ y comprar UFC 266

Cómo ver UFC 266

Una vez que se haya registrado en ESPN + y haya comprado el PPV, podrá ver UFC 266 en su computadora a través de ESPN.com , o puede mirar en la aplicación ESPN en cualquier dispositivo de transmisión de TV compatible, como:

Roku o Roku TV

Amazon Firestick o Fire TV

Apple TV

Chromecast

PlayStation 4 o 5

Xbox One o Series X/S

iPhone or iPad

Android phone or tablet

Samsung Smart TV

Oculus Go

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN + para ver las preliminares tempranas (ESPN +), las preliminares (ESPN +) y la tarjeta principal (ESPN + PPV).



Calendario de UFC ESPN +

No solo todos los PPV de UFC estarán disponibles para su compra exclusivamente a través de ESPN +, sino que también podrá ver las preliminares en cada evento, así como todas las tarjetas principales de “Fight Night” con una suscripción regular a ESPN +.

Aquí hay un vistazo completo a la lista de próximos eventos de UFC y dónde puede verlos:

Fecha Evento Primeras preliminares preliminares Tarjeta principal Sábado, 10 de julio UFC 264: Poirier vs McGregor 3 ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado, 17 de julio Noche de pelea: Makhachev vs Moises ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 24 de julio Noche de pelea: Sandhagen vs Dillashaw ESPN / ESPN + ESPN + Sábado, 31 de julio Noche de pelea: Hall vs Strickland ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado, 7 de agosto UFC 265: Lewis contra Gane ESPN2 / ESPN + ESPN2 / ESPN + ESPN + PPV Sábado 21 de agosto Noche de pelea: Cannonier vs Gastelum ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 25 de septiembre UFC 266: Volkanovski vs Ortega ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado 30 de octubre UFC 267: Blachowicz vs Teixeira ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV

Biblioteca de ESPN + UFC On-Demand

Además de los eventos en vivo antes mencionados, ESPN + también viene con una extensa biblioteca de contenido de UFC bajo demanda.

Si está buscando luchadores individuales, hay secciones dedicadas para Conor McGregor (peleas contra Eddie Alvarez, Chad Mendes y Khabib Nurmagomedov), Anderson Silva (peleas contra Chael Sonnen, Rich Franklin, Chris Leben, Nick Diaz, Michael Bisping y Stephan Bonnar), Max Holloway (peleas contra Jose Aldo y Ricardo Lamas), Michael Bisping (peleas contra Luke Rockhold, Silva, Dan Henderson, Georges St-Pierre y Kelvin Gastelum), Brock Lesnar (peleas contra Shane Carwin, Alistair Overeem, Cain Velasquez y Frank Mir) y otros.

Si solo desea disfrutar de una variedad aleatoria de momentos memorables de UFC, también hay secciones divididas por diferentes temas, como UFC Reloaded (repeticiones de eventos completos de PPV recientes y Fight Nights), UFC Unleashed (peleas principales organizadas en diferentes videos de 45 minutos), Evento principal de UFC (proporciona historias de fondo de ciertas peleas), UFC Top 10 (mejores artistas de presentación , artistas nocaut, sorpresas, peleas por el título, etc.) y UFC 25 Greatest Fights (más de 12 horas de contenido que desglosan las principales peleas de la historia).

Agregue episodios de Ariel & amp; The Bad Guy , un programa de entrevistas con la información privilegiada de las MMA Ariel Helwani y la leyenda de las MMA Chael Sonnen, y te costaría mucho leer todo el contenido de UFC que ofrece ESPN +.

¿Qué otro contenido hay en ESPN +?

Deportes en vivo

Además de UFC, ESPN + presenta una amplia gama de otros deportes en vivo. En casi todos los casos, los deportes o eventos que están en ESPN + no estarán en ningún otro canal en los Estados Unidos.

Fútbol internacional : ESPN + tiene los derechos exclusivos de todos los partidos de la Serie A, Bundesliga, FA Cup, Carabao Cup y Copa del Rey en los EE. UU. También incluye EFL, Coppa Italia, A-League, Dutch Eredivisie, Indian Super League, W-League y más Boxeo : Docenas de peleas de Top Rank, que incluyen a Vasyl Lomachenko y Tyson Fury Deportes universitarios: cientos de partidos de fútbol y baloncesto masculino y femenino (incluidos muchos 12 grandes), así como lacrosse, hockey, lucha libre, voleibol, sóftbol, ​​béisbol, natación, gimnasia y más. Tenis : eventos de Grand Slam, incluida la cobertura de Wimbledon y el US Open Cricket internacional : partidos con Nueva Zelanda, India y otros International Rugby : incluidos los partidos de Guinness PRO14 y Super Rugby MLB : juegos diarios fuera del mercado NHL : juegos diarios fuera del mercado MLS : la mayoría de los partidos fuera del mercado

Documentales y películas

Todos los documentales de la biblioteca completa de 30 por 30, incluidos clásicos como Chuck & amp; Tito , Nature Boy y Odio a Christian Laettner , se incluye en la amplia biblioteca de películas a pedido de ESPN +.

Además, muchos documentales y películas de ESPN que no están incluidos en la serie real 30 por 30 también están disponibles en ESPN +, como D. Wade: Life Unexpected , Venus vs , The ’99ers y otros.

Serie original

La lista de originales de ESPN + sigue creciendo. Incluye Ariel & amp; The Bad Guy , Peyton’s Places , The Boardroom con Kevin Durant, NBA Rooks , The Fantasy Show em > y Alex Morgan: The Equalizer .