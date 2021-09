¿Cómo ver UFC PPV en Roku?

El pay-per-view para ver UFC solo puede ser pedido exclusivamente a través de ESPN + , y debido a que ya no puede solicitar estos eventos a través de su proveedor de cable, necesitará un dispositivo de transmisión de TV conectado si desea ver el próximo UFC 266 y cualquier evento PPV futuro en su televisor.

Uno de los dispositivos más populares es el Roku. Ha habido cierta confusión sobre cómo pedir PPV a través de ESPN + y luego ver en su televisor, así que aquí hay una guía completa sobre cómo ordenar y ver UFC 266 en su dispositivo Roku o Roku TV:

Cómo pedir UFC 266

El primer paso para ver UFC 266 en tu Roku es comprar el PPV. Al hacerlo, tiene un par de opciones diferentes, que dependen de si ya tiene una suscripción a ESPN + o no:

Si no tiene ESPN + : Puede obtener un paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $59,99) y UFC 266 (valor de $69,99 ) por $89.98, lo que equivale a un ahorro de más del 30 por ciento:

Si ya tiene ESPN + : puede compre el UFC 266 PPV solo por $69.99 aquí mismo . O, si actualmente tiene una suscripción mensual (y no tiene el paquete Disney +), también puede obtener el paquete especial . En ese caso, simplemente extenderá su suscripción actual a ESPN + por un año y obtendrá el PPV de UFC 266 por un total de $89.98.

Cómo ver UFC 266 en Roku

Una vez que esté registrado en ESPN + y has comprado el UFC 266 PPV , luego puedes ver las peleas a través del canal ESPN en tu dispositivo Roku. Así es cómo:

1. Navega a la pantalla de inicio de tu Roku 2. Desplácese hacia abajo y seleccione “CANALES DE TRANSMISIÓN” para acceder a la tienda de canales de Roku 3. Seleccione “BUSCAR CANALES” y luego escriba “ESPN” 4. Busque el canal ESPN y seleccione “AGREGAR CANAL” 4a. Si optó por crear un PIN de cuenta de Roku al configurar su dispositivo, deberá ingresarlo 5. Regrese a su pantalla de inicio y abra el canal ESPN ahora instalado 6. Inicie sesión en la cuenta de ESPN + que utilizó para comprar el PPV 7. Vuelve a la pestaña “DESTACADOS” y selecciona la tarjeta principal de UFC 266

¿Dónde más puedes ver UFC 266?

Si no desea ver en su Roku, puede hacerlo en cualquier otro teléfono, tableta o dispositivo de transmisión que admita la aplicación ESPN. Esto incluye, pero no se limita a:

Amazon Firestick o Fire TV

Apple TV

Chromecast

PlayStation 4

Xbox One

iPhone or iPad

Android phone or tablet

Oculus Go

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN + para ver tanto las preliminares (ESPN +) como la tarjeta principal (ESPN + PPV).

¿Qué otros eventos se realizarán en ESPN +?

No solo todos los PPV de UFC estarán disponibles para su compra exclusivamente a través de ESPN +, sino que también podrá ver las preliminares en cada evento, así como todas las tarjetas principales de “Fight Night” con una suscripción regular a ESPN +.

Aquí hay un vistazo completo a la lista de próximos eventos de UFC y dónde puede verlos:

Fecha Evento Primeras preliminares preliminares Tarjeta principal Sábado, 10 de julio UFC 264: Poirier vs McGregor 3 ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado, 17 de julio Noche de pelea: Makhachev vs Moises ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 24 de julio Noche de pelea: Sandhagen vs Dillashaw ESPN / ESPN + ESPN + Sábado, 31 de julio Noche de pelea: Hall vs Strickland ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado, 7 de agosto UFC 265: Lewis contra Gane ESPN2 / ESPN + ESPN2 / ESPN + ESPN + PPV Sábado 21 de agosto Noche de pelea: Cannonier vs Gastelum ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 25 de septiembre UFC 266: Volkanovski vs Ortega ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado 30 de octubre UFC 267: Blachowicz vs Teixeira ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV

¿Qué otro contenido hay en ESPN +?

Deportes en vivo

Además de UFC, ESPN + presenta una amplia gama de otros deportes en vivo. En casi todos los casos, los deportes o eventos que están en ESPN + no estarán en ningún otro canal en los Estados Unidos.

Fútbol internacional : ESPN + tiene los derechos exclusivos de todos los partidos de la Serie A, Bundesliga, FA Cup, Carabao Cup y Copa del Rey en los EE. UU. También incluye EFL, Coppa Italia, A-League, Dutch Eredivisie, Indian Super League, W-League y más Boxeo : Docenas de peleas de Top Rank, que incluyen a Vasyl Lomachenko y Tyson Fury Deportes universitarios: cientos de partidos de fútbol y baloncesto masculino y femenino (incluidos muchos 12 grandes), así como lacrosse, hockey, lucha libre, voleibol, sóftbol, ​​béisbol, natación, gimnasia y más. Tenis : eventos de Grand Slam, incluida la cobertura de Wimbledon y el US Open Cricket internacional : partidos con Nueva Zelanda, India y otros International Rugby : incluidos los partidos de Guinness PRO14 y Super Rugby MLB : juegos diarios fuera del mercado NHL : juegos diarios fuera del mercado MLS : la mayoría de los partidos fuera del mercado

Documentales y películas

Todos los documentales de la biblioteca completa de 30 por 30, incluidos clásicos como Chuck & amp; Tito , Nature Boy y Odio a Christian Laettner , se incluye en la amplia biblioteca de películas a pedido de ESPN +.

Además, muchos documentales y películas de ESPN que no están incluidos en la serie real 30 por 30 también están disponibles en ESPN +, como D. Wade: Life Unexpected , Venus vs , The ’99ers y otros.

Serie original

La lista de originales de ESPN + sigue creciendo. Incluye Ariel & amp; The Bad Guy , Peyton’s Places , The Boardroom con Kevin Durant, NBA Rooks , The Fantasy Show em > y Alex Morgan: The Equalizer .

