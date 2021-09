¿Cómo ver UFC PPV en Apple TV?

Los eventos de pay-per-view de UFC son disponible exclusivamente a través de ESPN + , lo que significa que puedes ver fácilmente UFC 266 en tu Apple TV.

Simplemente necesitará compre UFC 264 aquí mismo , y luego podrá verlo a través de la aplicación ESPN en su Apple TV.

También puede seguir leyendo para obtener información sobre los precios de PPV y una guía paso a paso sobre cómo ver cada pelea de UFC:

Cómo ver UFC 266 PPV en Apple TV

El primer paso es compre UFC 264 .

Es importante tener en cuenta que debe estar suscrito a ESPN + para comprar cualquier pago por evento de UFC. Pero si aún no tiene ESPN +, puede hacerlo todo en un solo paso con un paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $59.99) y UFC 264 (valor de $69.99 ) por $89,98, lo que equivale a un ahorro de más del 30 por ciento.

Una vez que haya comprado el UFC 266 PPV, querrá abrir su Apple TV e ir a la aplicación ESPN . A continuación, le indicamos cómo obtenerlo si aún no lo tiene:

1 . Abra la ‘App Store’ 2 . Seleccione “Buscar” en la pantalla de inicio 3 . Escriba ‘ESPN’ 4 . Seleccione la aplicación ‘ESPN’ 5 . Presione ‘Instalar’ e ingrese su contraseña de ID de Apple (si es necesario)

Una vez que haya abierto la aplicación ESPN, deberá conectarla a su suscripción ESPN +. Para hacerlo:

1 . Inicie la aplicación ESPN 2 . Seleccione el icono “Configuración” 3 . Seleccione ‘Suscripciones’ 4 . Junto a la opción ESPN +, seleccione ‘Suscribirse’ (aunque ya lo haya hecho) 5 . Seleccione ‘Iniciar sesión’ 6 . En su PC o dispositivo móvil, vaya a espn.com/activate 7 . Ingrese el código provisto en su Apple TV y seleccione ‘Continuar’ 8 . Ingrese las credenciales de ESPN + utilizadas cuando compró el PPV

Ahora que ha iniciado sesión en su cuenta de ESPN + en la aplicación de ESPN, vaya a la pestaña “Destacados” o “ESPN +” y seleccione el evento que desea ver. Podrás ver ambos conjuntos de preliminares (ESPN +) y la cartelera principal (ESPN + PPV) de esta manera.

¿Cuánto cuesta UFC 266 en ESPN +?

Al comprar UFC 266, hay un par de opciones de precios diferentes, que dependen de si ya tiene o no una suscripción a ESPN +:

Si no tiene ESPN + : Puede obtener un paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $59,99) y UFC 266 (valor de $69,99 ) por $89,98, lo que equivale a un ahorro del 26 por ciento.

Si ya tiene ESPN + : puede compra el UFC 266 PPV solo por $69,99 .

Si ya tiene ESPN + : si tiene una suscripción mensual (y no tiene el paquete Disney +), aún puede obtener el paquete especial . En ese caso, simplemente extenderá su suscripción actual a ESPN + por un año y obtendrá el PPV de UFC 266 por un total de $89.98.

¿Dónde más puedes ver UFC 266?

Si no desea mirar en un Apple TV, puede hacerlo en cualquier otro teléfono, tableta o dispositivo de transmisión que admita la aplicación ESPN. Esto incluye, pero no se limita a:

Roku o Roku TV

Amazon Firestick o Fire TV

Chromecast

PlayStation 4

Xbox One

iPhone or iPad

Android phone or tablet

Samsung Smart TV

Oculus Go

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN + para ver tanto las preliminares (ESPN +) como la tarjeta principal (ESPN + PPV).

¿Qué otros eventos se realizarán en ESPN +?

No solo todos los PPV de UFC estarán disponibles para su compra exclusivamente a través de ESPN +, sino que también podrá ver las preliminares en cada evento, así como todas las tarjetas principales de “Fight Night” con una suscripción regular a ESPN +.

Aquí hay un vistazo completo a la lista de próximos eventos de UFC y dónde puede verlos:

Fecha Evento Primeras preliminares preliminares Tarjeta principal Sábado, 10 de julio UFC 264: Poirier vs McGregor 3 ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado, 17 de julio Noche de pelea: Makhachev vs Moises ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 24 de julio Noche de pelea: Sandhagen vs Dillashaw ESPN / ESPN + ESPN + Sábado, 31 de julio Noche de pelea: Hall vs Strickland ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado, 7 de agosto UFC 265: Lewis contra Gane ESPN2 / ESPN + ESPN2 / ESPN + ESPN + PPV Sábado 21 de agosto Noche de pelea: Cannonier vs Gastelum ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 25 de septiembre UFC 266: Volkanovski vs Ortega ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado 30 de octubre UFC 267: Blachowicz vs Teixeira ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV

¿Qué otro contenido de UFC hay en ESPN +?

Además de los eventos en vivo antes mencionados, ESPN + también viene con una extensa biblioteca de contenido de UFC bajo demanda.

Si está buscando luchadores individuales, hay secciones dedicadas para luchadores como (esto es solo por nombrar algunos):

Conor McGregor : peleas contra Eddie Alvarez, Chad Mendes y Khabib Nurmagomedov

Anderson Silva : Peleas contra Chael Sonnen, Rich Franklin, Chris Leben, Nick Diaz, Michael Bisping y Stephan Bonnar

Max Holloway : Peleas contra José Aldo y Ricardo Lamas

Michael Bisping : peleas contra Luke Rockhold, Silva, Dan Henderson, Georges St-Pierre y Kelvin Gastelum

Brock Lesnar : Peleas contra Shane Carwin, Alistair Overeem, Cain Velasquez y Frank Mir

Si solo desea disfrutar de una variedad aleatoria de momentos memorables de UFC, también hay secciones divididas por diferentes temas:

UFC Reloaded : repeticiones completas de eventos de PPV y Fight Nights recientes

UFC Unleashed : peleas principales organizadas en diferentes videos de 45 minutos

Evento principal de UFC : proporciona historias de fondo de ciertas peleas

UFC Top 10 : mejores artistas de presentación, artistas nocaut, sorpresas, peleas por títulos, etc.

Grandes peleas de UFC 25 : más de 12 horas de contenido que desglosan las peleas más importantes de la historia.

¿Qué otro contenido deportivo en ESPN +?

Deportes en vivo

Además de UFC, ESPN + presenta una amplia gama de otros deportes en vivo. En casi todos los casos, los deportes o eventos que están en ESPN + no estarán en ningún otro canal en los Estados Unidos.

Fútbol internacional : ESPN + tiene los derechos exclusivos de todos los partidos de la Serie A, Bundesliga, FA Cup, Carabao Cup y Copa del Rey en los EE. UU. También incluye EFL, Coppa Italia, A-League, Dutch Eredivisie, Indian Super League, W-League y más Boxeo : Docenas de peleas de Top Rank, que incluyen a Vasyl Lomachenko y Tyson Fury Deportes universitarios: cientos de partidos de fútbol y baloncesto masculino y femenino (incluidos muchos 12 grandes), así como lacrosse, hockey, lucha libre, voleibol, sóftbol, ​​béisbol, natación, gimnasia y más. Tenis : eventos de Grand Slam, incluida la cobertura de Wimbledon y el US Open Cricket internacional : partidos con Nueva Zelanda, India y otros International Rugby : incluidos los partidos de Guinness PRO14 y Super Rugby MLB : juegos diarios fuera del mercado NHL : juegos diarios fuera del mercado MLS : la mayoría de los partidos fuera del mercado

Documentales y películas

Todos los documentales de la biblioteca completa de 30 por 30, incluidos clásicos como Chuck & amp; Tito , Nature Boy y Odio a Christian Laettner , se incluye en la amplia biblioteca de películas a pedido de ESPN +.

Además, muchos documentales y películas de ESPN que no están incluidos en la serie real 30 por 30 también están disponibles en ESPN +, como D. Wade: Life Unexpected , Venus vs , The ’99ers y otros.

Serie original

La lista de originales de ESPN + sigue creciendo. Incluye Ariel & amp; The Bad Guy , Peyton’s Places , The Boardroom con Kevin Durant, NBA Rooks , The Fantasy Show em > y Alex Morgan: The Equalizer .