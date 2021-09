¿Por qué nadie puede vencer a la campeona de UFC Valentina Shevchenko?

Nadie ha podido derrotar a la superestrella de UFC Valentina Shevchenko en la división de peso mosca femenino, y eso ayudó a Kirguistán, de 33 años, a convertirse en uno de los campeones más dominantes del deporte.

Shevchenko tiene marca de 7-0 en la división de peso mosca femenino. Es la campeona de su categoría de peso que más tiempo ha reinado y no parece que su dominio sobre la corona esté en peligro a corto plazo.

La contendiente de rachas Lauren Murphy esperará cambiar eso en UFC 266, pero tendrá mucho trabajo por delante.

Shevchenko es un tren de carga en su división, y ninguno de sus oponentes se ha acercado a descarrilarla.

Aquí hay cinco razones por las que nadie ha podido vencer a Shevchenko en las 125 libras.

1. Habilidades de golpe incomparables

Shevchenko es la reina de su división por la misma razón que el campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya, ha sido el rey de 185 desde que ingresó a UFC. Shevchenko es una boxeadora increíblemente talentosa que es simplemente mejor en sus pies que casi todos los oponentes que pueda enfrentar.

Si bien Adesanya tuvo un comienzo tardío en su vida en los deportes de combate, Shevchenko estaba trabajando en su oficio mucho antes de que ella fuera adulta. Ha ganado numerosos campeonatos mundiales de Muay Thai y comenzó su carrera de lucha profesional a la tierna edad de 15 años.





Ha ganado peleas profesionales en boxeo, kickboxing y MMA, y ya tiene tantas rondas en su haber que no le puede pasar nada en una pelea que pueda sorprenderla.

Shevchenko incluso proviene de una familia de luchadores. Su hermana mayor, Antonina Shevchenko, también es una estrella de UFC, y su madre es una ex campeona de Muay Thai en múltiples ocasiones.

Entonces Shevchenko ingresa a la jaula una gran cantidad de talento, habilidades y experiencia que simplemente no se pueden igualar, al menos cuando se trata de golpear.

2. Enfoque decidido de la vida

Si sigues a Shevchenko en las redes sociales o miras alguna de sus entrevistas, sabrás que le encanta hacer dos cosas. A Shevchenko le encanta entrenar para sus peleas y le encanta viajar.

De hecho, un estudio de caso de la página de Instagram de la estrella de UFC en un día determinado muestra que eso es casi todo lo que le gusta hacer a Shevchenko. Shevchenko viaja por todo el mundo con su hermana Antonina y su entrenador (y el marido de su hermana) Pavel Fedotov.

Se han mudado por todo el mundo juntos en pos de sus sueños. El equipo Shevchenko ha vivido en Kirguistán, Perú, Houston y Las Vegas, e incluso cuando viajan juntos por todo el país para viajes por carretera, el aspecto definitorio de sus movimientos se centra en dos cosas: entrenar y ver el mundo.

Su enfoque decidido para vivir la vida de una luchadora campeona mundial de UFC la ha ayudado a convertirse en una superestrella en UFC, y su enfoque continuo en mantener el oro envuelto alrededor de su cintura la ha ayudado a mantenerse allí.

3. Estilo adecuado específicamente para ella

Shevchenko y Fedotov son más que simples conocidos comerciales. Son familia, y la cercanía de su vínculo y la longevidad trabajando juntos ha creado una situación en la que el talento, las habilidades y la experiencia de Shevchenko podrían moldearse en el estilo de lucha perfecto para ella.

Si bien los peleadores a veces pueden aferrarse a los entrenadores durante demasiado tiempo en sus carreras, a veces la lealtad entre un peleador y un entrenador puede generar enormes dividendos.

No hay mejor ejemplo de que eso sea cierto que la carrera dominante de Shevchenko en su categoría de peso natural de 125 libras. Shevchenko, la sorprendente sabia de la división de peso mosca femenino en UFC, parece estar en riesgo contra las luchadoras inteligentes y las expertas en sumisión.

Pero nadie se ha acercado tanto a hacer realidad esa última parte.

Entonces, el estilo de Shevchenko le está funcionando perfectamente. Ella es una delantera de otro mundo en sus pies, y es casi igualmente experta en mantener una posición dominante cuando se trata de lucha libre.

4. La división carece de estrellas de talento similar

La división de peso mosca femenino de UFC no está repleta de estrellas tan talentosas como Shevchenko.

Parte del problema es que Shevchenko es un atleta único. No hay contendientes serios a su trono en este momento porque ella es mucho mejor que todos los demás.

Pero parte del problema también es que el mejor talento en las MMA femeninas parece estar por encima y por debajo de su categoría de peso.

El peso paja femenino es una de las divisiones más emocionantes del deporte. Rose Namajunas acaba de arrebatarle la corona a Zhang Weili, y ahora las dos estrellas se dirigen a una revancha muy esperada.

El año pasado, Zhang y Joanna Jedrzejczyk compitieron en lo que algunos observadores consideraron la Pelea del Año.

Luego, está la “campeona” femenina de UFC Amanda Nunes.

“La Leona” gobierna las divisiones de peso gallo y pluma de las mujeres. Si bien Nunes ya derrotó a Shevchenko dos veces en combates de peso gallo, algunas personas en el deporte creen que Shevchenko podría haber merecido el visto bueno en la segunda pelea.

En todo caso, seguro que le dio a Nunes su prueba más difícil en la memoria reciente.

Independientemente, su propia división no ha producido suficientes contendientes de calidad para que Shevchenko haya hecho algo en 125, excepto ganar peleas en las que los apostadores la favorecen casi absurdamente.

Las peleas potenciales fuera de su división, particularmente contra Nunes en 135, son casi la única competencia legítima que podría tener en su horizonte.

5. El factor “ESO”

Cualquier gran luchador de UFC que los haga especiales, Shevchenko lo tiene.

Llámelo el factor “eso” o cualquier otro término vago que se le ocurra para explicarlo. Shevchenko entra en las peleas con una confianza que es poco común en el deporte porque no solo espera ganar.

Ella sabe que ganará.

Hay muchos personajes interesantes en el mundo de los deportes de combate, pero ninguno de ellos brilla tanto como Shevchenko.

Es genuinamente amable con los fanáticos y los medios de comunicación fuera de la jaula, una guerrera amenazante dentro de ella, y casi inquietantemente cómoda en ambas arenas afirmando su creencia de que es una de las mejores luchadoras del mundo.





