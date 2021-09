Robbie Lawler ‘Ruthless’ necesita una victoria en UFC 266

Se librará una guerra entre dos leyendas de las MMA en UFC 266 como ex campeón de peso welter de UFC Robbie Lawler se enfrentará al ex campeón de Strikeforce 170 libras Nick Diaz en una gran pelea destacada sobre el último PPV apilado.

Aunque la pelea no es un evento principal o una pelea de campeonato, los “implacables” Lawler y Díaz están programados para pelear durante cinco asaltos de cinco minutos. Esta es solo la segunda vez que UFC ha programado un concurso como este, siendo el primero Leon Edwards contra Nate Diaz, el hermano de Nick, en UFC 263 en junio de 2021.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10 p.m. Hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN+ .



La pelea es una revancha con más de 15 años de preparación, ya que los dos primeros se enfrentaron en 2004 durante UFC 47. Como cuenta la historia, Díaz derrotó a Lawler con una izquierda en el segundo asalto, ganando la pelea por KO.

Desde entonces, ambos luchadores han tenido un gran éxito en MMA. Díaz, quien tiene un récord profesional de 26-9 con dos no concursos, ganó el campeonato inaugural de peso welter de Strikeforce en 2010. También luchó por el oro de peso welter de UFC dos veces, compitiendo por la correa interina en 2012 y el cinturón indiscutible en 2013. Díaz subió cortos cada vez en los partidos por el título de UFC, perdiendo decisiones ante Carlos Condit y Georges St-Pierre, respectivamente.

Lawler ganó el cinturón de las 170 libras de UFC en 2014 y lo defendió dos veces antes de perder ante Tyron Woodley

En el otro extremo de la rivalidad, Lawler pudo capturar un campeonato de UFC. Un veterano de 44 peleas profesionales, Ruthless tiene un récord profesional de 28-15 sin un concurso. En el apogeo de su carrera, Lawler ganó el cinturón de peso welter de UFC, derrotando al entonces campeón Johny Hendricks por decisión dividida en UFC 181 en diciembre de 2014.

Lawler defendió su título dos veces en dos clásicos de todos los tiempos, venciendo a Rory MacDonald por nocaut técnico en el quinto asalto en UFC 189 en julio de 2015 y a Carlos Condit por decisión dividida en enero de 2016 en UFC 195.

Más tarde, en 2016, el mandato de Lawler como campeón terminó cuando perdió el cinturón por nocaut en el primer asalto ante Tyron Woodley en UFC 201.

Y desde entonces, el luchador favorito de los fanáticos solo ha ganado una pelea, venciendo a Donald Cerrone en 2017, lo que hace que esta competencia con Díaz sea un momento de vida o muerte para Lawler.

Ruthless está en una racha perdedora de 4 peleas y podría ser cortado por UFC si pierde ante Díaz

Lawler ya ha tenido una carrera de calibre de Salón de la Fama y será recordado por varias de sus peleas épicas dentro del Octágono. Pero la realidad es que el anciano Lawler, ahora de 39 años, ha perdido sus últimas cuatro peleas seguidas. Y si no puede derrotar a Díaz, quien viene de un despido que duró más de seis años, entonces UFC podría darle sus papeles para caminar a Ruthless.

La promoción se ha separado recientemente de los antiguos campeones de UFC, incluidos Woodley y el ex campeón de peso pesado Junior dos Santos. Y aunque Lawler sigue siendo un gran nombre, puede ser difícil para UFC justificar mantener a Lawler en el roster con una racha de cinco peleas.

Ruthless peleó por última vez en agosto de 2020 contra Neil Magny y fue derrotado por decisión unánime desigual. Lawler dejó caer por decisión unánime un año antes a Colby Covington. En marzo de 2019, Lawler perdió ante Ben Askren por estrangulamiento de bulldog en la primera ronda. El final de la pelea fue controvertido, ya que Ruthless y muchos fanáticos creían que el tapout estaba en disputa.

Su racha de derrotas comenzó en diciembre de 2017 cuando se enfrentó al ex campeón de peso ligero de UFC Rafael dos Anjos y fue derrocado por decisión unánime.

Lawler ha tenido una victoria desde que perdió el cinturón, sin embargo, y eso fue en su pelea de recuperación después de la pelea de Woodley, derrotando a Donald “Cowboy” Cerrone en julio de 2017 por decisión unánime.

Si Ruthless pierde en UFC 266, a menos que la promoción pueda encontrar al luchador otro veterano de renombre en un patinazo también, no se sorprenda al ver a Lawler salir de la compañía.

Díaz era el nombre perfecto para que Lawler se “concentrara” y se emocionara para competir de nuevo





UFC 266 Free Fight: Nick Diaz vs Robbie Lawler 1 Watch the first time Nick Diaz and Robbie Lawler fought all the way back at UFC 47 in 2004. Chuck Liddell and Tito Ortiz faced off for the first time to headline the card at Mandalay Bay. Diaz and Lawler will run it back at UFC 266 on Saturday, September 25. Subscribe to get all… 2021-08-25T15:00:11Z

En esta etapa de su carrera, Lawler es más selectivo sobre a quién se enfrentará dentro del octágono. Y Díaz era el nombre perfecto para que hiciera un esfuerzo extra en el gimnasio.

En una entrevista reciente con MMA Fighting , Lawler dijo:

Si no estoy emocionado por eso, entonces lo que sea. Si estoy emocionado por eso, dedicaré el tiempo, entraré y trabajaré. Voy a estar entrenando [independientemente], pero hay un nivel diferente de entrenamiento para una gran pelea. Y quiero tiempo por adelantado, de ocho a 10 semanas de tiempo. Nick Díaz es un nombre que me hizo dejar las cosas, entrar y concentrarme. Nunca sabes.

Lawler dice que su pelea de UFC 266 con Díaz es ‘diferente’ a otras peleas

Ruthless le dijo a MMA Fighting que ha puesto mucho en este campo de entrenamiento. Lawler dijo que la preparación ha sido “diferente” a otras peleas de las que ha formado parte debido a su motivación para salir y competir contra un gran nombre como Díaz.

“Se siente un poco diferente [a la mayoría de las peleas] en la medida en que estoy haciendo más”, dijo Lawler a MMA Fighting. “Lo que quiero decir con extra es que, a esta edad, me cuesta mucho pelear . No voy a pelear con nadie, porque me está quitando tiempo a mi familia y tienes que ser un poco egoísta, dedicar mucho tiempo a ti mismo en el entrenamiento. Definitivamente es un chico y un nombre que me lleva al gimnasio todos los días”.

Lawler no está enfocado en obtener venganza por la pérdida de 2004

Durante la entrevista, Lawler le dijo a MMA Fighting que durante años después de su pelea de UFC 47, no consideró la revancha con Díaz y había dejado atrás la posibilidad de la pelea.

Pero cuando la jaula se cierre el 25 de septiembre, Lawler se centrará en Díaz. Y su impulso para ganar no vendrá de un lugar en el que quiera vengar su derrota de 2004.

“No estoy demasiado preocupado por ese tipo de cosas”, dijo Lawler. “Me preocupa mejorar. Esa pelea, aprendí mucho de esa pelea. Limpié mucho mi juego y solo trato de seguir evolucionando. Intento mejorar [en lugar de] pensar en el pasado. No quería probar algo, me convirtió en un mejor luchador, así que es parte de mi crecimiento”.

