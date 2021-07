Brasil: Equipo de Fútbol Sala vuelca en la carretera y hay dos muertos: [VIDEO]

10h:00(quinta) – Momento exato do acidente com ônibus da equipe do Umuarama Futsal(PR), na curva da Santa, na BR 376, sentido Santa Catarina. Até o momento, 2 mortes confirmadas, motorista e um jogador da Base. Equipe tava vindo jogar contra Jaraguá pela Liga Futsal. pic.twitter.com/05edvnwpk1

— Ciro Salla – ⓟ (@cirosalla) July 8, 2021