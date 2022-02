INFORME: Tom Brady ya ha tomado su decisión sobre su futuro: ¿Se retira?

Los Tampa Bay Buccaneers están oficialmente en el mercado para un nuevo mariscal de campo ya que Tom Brady se retira de la NFL después de 22 temporadas, según Adam Schefter y Jeff Darlington de ESPN. La noticia llega después de más de una semana de rumores de que Brady estaba considerando seriamente retirarse.

“Cuando Brady, ampliamente considerado el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, dejó el campo luego de la derrota de los Tampa Bay Buccaneers ante Los Angeles Rams la semana pasada, sabía que probablemente sería su último acto como jugador de fútbol americano, dijeron las fuentes”, dijeron las fuentes Darlington y Schefter detalló el 29 de enero. “En los días posteriores, ha pasado tiempo digiriendo esa mentalidad y está preparando su anuncio de retiro junto con el próximo capítulo de su vida y carrera, dijeron las fuentes.

“Las fuentes dijeron que la decisión de Brady de retirarse se basa en varios factores, incluidos la familia y la salud. Si bien es menos significativo, Brady también reconoce que es probable que los Buccaneers experimenten una rotación significativa en la lista, se mencionó”.

La noticia parece estar tomando por sorpresa a los Buccaneers. El entrenador en jefe de los Bucs, Bruce Arians, le dijo a Rick Stroud de Tampa Bay Times que Brady no había informado al equipo sobre una decisión.

“Aprieta los frenos un poco”, tuiteó Stroud el 29 de enero. “Tom Brady no ha informado a los Bucs de sus planes de retirarse. “No, que sepamos no tiene”, me dijo Bruce Arians. ‘El agente (Donald Yee) acaba de decirnos que no se ha decidido’”.

Brady sobre la decisión: “No siempre es lo que quiero, es lo que queremos como familia”

7 Super Bowl Rings. 5 Super Bowl MVPs. 3 League MVP Awards. 22 Incredible Seasons. Thank you for it all, @TomBrady. pic.twitter.com/GcJDqTt9fj — TB12sports (@TB12sports) January 29, 2022

A pesar de la confusión, la propia compañía de Brady tuiteó sobre su retiro, una señal de que el informe es exacto. Los rumores sobre el retiro de Brady comenzaron a calentarse antes de la derrota de los Buccaneers ante los Rams en la Ronda Divisional.

Durante su Let’s Go! podcast, Brady insinuó la posibilidad de retirarse y citó a su familia como el factor más importante en su decisión.

“A medida que crecí, creo que la mejor parte es que el fútbol es extremadamente importante en mi vida y significa mucho para mí y me importa mucho lo que estamos tratando de lograr como equipo, y me importa mucho sobre mis compañeros de equipo”, explicó Brady durante el episodio del 24 de enero. “Y la mayor diferencia ahora que soy mayor es que ahora también tengo hijos, y también me preocupo mucho por ellos.

“Han sido mis mayores apoyos. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean ahí fuera. Ella se merece lo que necesita de mí como esposo, y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre. Voy a pasar un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque realmente me han estado dando lo que necesito durante los últimos seis meses para hacer lo que amo hacer.

“Sabes, dije esto hace unos años, de eso se tratan las relaciones. No siempre es lo que quiero, es lo que queremos como familia. Voy a pasar mucho tiempo con ellos y descubriré en el futuro qué sigue”.

NO habrá gira de despedida para TB12

La noticia significa que no habrá una gira de retiro para Brady como vimos para Ben Roethlisberger y otros mariscales de campo legendarios. Brady se retirará después de una derrota decepcionante ante los Rams, pero la leyenda de la NFL indicó en Instagram que eso no influiría en su decisión.

“Siempre quiero ganar, creo que eso es bastante evidente ahora, pero eso no significa que relacione perder con fallar, especialmente cuando sales a pelear como lo hicimos nosotros”, publicó Brady en Instagram el 25 de enero. mucho que apreciar en una temporada como esta cuando estás rodeado por un equipo que cree en los demás y juega para las personas que están a ambos lados de ellos. Te ahorraré la cita de Man in the Arena, pero ese sentimiento es algo que te prometo que nunca daré por sentado. A todos los que fueron parte de esto este año, gracias. ¡Los amo a todos!”

