Veterano de los Raiders le envió un mensaje a Tom Brady en medio de los rumores de retiro

Si existe un jugador que a los fanáticos de los Las Vegas Raiders les gustaría que se retirara, ese es Tom Brady. Nadie se ha olvidado del partido con la “regla del pliegue” que terminó con las esperanzas de llegar al Super Bowl en la temporada 2001. Brady está 6-1 contra los Raiders, incluyendo los playoffs.

A pesar de tener 44 años, el mariscal de campo continúa jugando a un nivel increíble. Los Tampa Bay Buccaneers quedaron eliminados de los playoffs muy rápido este año y han habido rumores de que Brady está considerando retirarse. Ha tenido la oportunidad de tocar el tema y se ha mantenido evasivo con respecto a la próxima temporada.

El tacle defensivo de los Raiders Gerald McCoy no era parte del equipo en las oportunidades en que perdieron contra Brady y no quiere que el mariscal de campo se retire aún. Solo quiere una temporada más para que los fanáticos puedan despedirlo como se merece.

McCoy nunca jugó con Brady pero fue un Buccaneer durante nueve temporadas por lo que tiene mucho cariño por la franquicia. Los fanáticos de los Raiders amarían ver a Brady retirarse pero se sentiría un poco extraño si lo hiciera ahora. Tal vez armé una gira de despedida para el año próximo.

¿Es posible que Brady quiera abandonar Tampa Bay?

Hay mucho movimiento alrededor del posible retiro de Brady. Ha hecho más que ningún otro mariscal de campo en la historia de la NFL y no tiene nada más que probar. Muchos ya lo aclaman como el mejor jugador de todos los tiempos. Nadie lo criticaría por querer retirarse.

Sin embargo, puede que Brady haya visto lo que se avecina en Tampa Bay. Mike Florio de Pro Football Talk mencionó la idea de que tal vez Brady esté haciendo palanca para salir de Tampa Bay ventajosamente.

“Aquí hay otra posibilidad, una que es pura especulación pero que no debe ser ignorada”, escribió Florio. “¿Y si Brady está intentando irse de Tampa Bay a un equipo con el que piensa tendría más chances de ganar su octavo Super Bowl?”

The Buccaneers hicieron grandes esfuerzos para recuperar a todo su equipo de aquel camino al Super Bowl 2020. Claramente eso no funcionó ya que perdieron en la Ronda Divisional de los playoffs. Si no cree que tiene chances de ganar otro Super Bowl con Tampa Bay, no tiene motivos para quedarse allí.

¿Cuál sería un buen equipo para Brady?

Si Brady tiene la idea de abandonar a los Buccaneers, querrá jugar en un equipo que pelee por el título. Florio mencionó a los San Francisco 49ers como una posibilidad. Tienen un joven mariscal de campo, Trey Lance, pero quizás no crean que esté listo para ser titular la próxima temporada. Los 49ers son candidatos al título en este momento con Jimmy Garoppolo como mariscal de campo. Si suman a Brady, serían los favoritos a ganar todo la próxima temporada.

San Francisco sería la opción más sensata dado que el mariscal de campo es oriundo de California y ha declarado que preferiría no volver a vivir en climas fríos. Además, no parece haber mejor opción que los 49ers. Al final del día, serán los Buccaneers o nadie para Brady en 2022.

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky