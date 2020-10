Excampeón de UFC Jon Jones amenaza a Israel Adesanya: ‘No es ningún secreto que quiero romperle el cuello a este payaso’

La disputa entre el excampeón de peso semipesado de UFC Jon Jones y el actual campeón de peso mediano, Israel Adesanya, continúa en vigente con “Bones” en un salvaje cruce de acusaciones este martes por la tarde.

Los comentarios de Jones fueron en respuesta a una entrevista reciente con el entrenador en jefe de City Kickboxing -Nueva Zelanda- y de “The Last Stylebender” Adesanya, Eugene Bareman. Bareman habló recientemente con Submission Radio sobre un posible enfrentamiento entre su luchador y Jones, así como de sus pensamientos sobre la pelea.

“No conozco a Jon Jones de una barra de jabón, para ser honesto”, dijo Bareman a través de MMA Fighting. “Podría haber un lado de él que simplemente está increíblemente celoso de que este chico nuevo -por Israel Adesanya- haya entrado en escena y esté robando un poco de lo que él percibe como su trueno. Ese podría ser el hecho de que es un gran hombre de negocios y sabe cómo construir peleas y sabe cómo ganar dinero y está apuntando a mucho dinero, por lo que no es necesariamente una pelea que está frente a él ahora, está construyendo un nido de huevos para él en un par de años”.

“Podría ser solo que es un idiota y esa es solo su personalidad y así es como es. Honestamente, todo es especulación. Pero con Israel decidido a hacer esa pelea, siempre que tenga la bendición de su equipo, su grupo de entrenadores, incluyéndome a mí, él tiene su corazón puesto en hacer esa pelea. No importa a dónde vaya Jon Jones. Si pasa al peso pesado, pasa al peso semipesado, sube y pierde dos peleas, tres peleas, gana las siguientes tres peleas, Israel tiene su corazón puesto en esa pelea. Así que sí, esa pelea va a suceder, pero no estoy seguro de cuándo”.

“Si tuviéramos que pelear esa pelea en los próximos seis meses, entonces estaría feliz de hacerlo, pero nuevamente, esa es una decisión del equipo”, continuó Bareman. “Así es como trabajamos”, completó.

El lunes por la tarde, “Bones” respondió a la entrevista de Bareman y apuntó a Adesanya. Él tuiteó, “Si tuviéramos que pelear esa pelea en los próximos seis meses, entonces estaría feliz de hacerlo, pero nuevamente’ Cállate la boca, no están haciendo una mierda”.

“ If we needed to fight that fight in the next six months, then I would be happy to do that, but again” 😂 Shut the fuck up, Y’all ain’t doing shit

Y continuó: “El luchador y el entrenador mencionan mi nombre en las entrevistas, pero se negaron a firmar la línea punteada… Mencione a la madre muerta de un hombre a través de Internet, pero que busque luchar contra Jared Cannonier”.

Un fan tuiteó: “@stylebender y @JonnyBones deberían dejar las redes sociales, firmar los contratos con @ufc y ¡LUCHAR!”

“Bones” respondió: “¡¡¡¡¡Estoy de acuerdo !!!!! ‘Izzy’ me menciona en una entrevista mensual. La única vez que escuchas por mí es cuando respondo. No es ningún secreto que quiero romperle el cuello a este payaso. B **** se esconde detrás de Internet y sus entrenadores”.

I agree!!!!! Izzy mentions me in an interview on a monthly basis. The only time you hear for me is when I respond. It’s no secret that I want to break this clowns neck. Bitch is hiding behind The Internet and his coaches https://t.co/Vc5dsD07V8

— BONY (@JonnyBones) October 5, 2020