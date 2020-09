Brock Lesnar ahora es ‘agente libre’ y Jon Jones responde: ‘Le daré una paliza’

El excampeón de peso pesado de UFC y superestrella de la WWE Brock Lesnar es ahora un “agente libre”, según un informe realizado por PWInsider.com. Esa sorprendente noticia, en consecuencia, alimenta a nuevas especulaciones en la comunidad de deportes de combate sobre la posibilidad de que Lesnar pronto podría regresar a la UFC para un enfrentamiento masivo de superpeleas contra Jon Jones, o incluso para competir en la compañía Bellator para una megapelea largamente deseada contra Fedor Emelianenko.

Según PWInsider.com, Lesnar ya no tiene contrato con WWE y todo su merchandising fue retirado de la tienda online de la empresa.

Lesnar, de 34 años, apareció por última vez en Wrestlemania 36 en marzo, perdiendo su título de la WWE ante Drew McIntyre. El excampeón de UFC parecía estar en camino de regresar a las MMA en 2019 para enfrentar, potencialmente, a Daniel Cormier. Pero Lesnar, finalmente, regresó a la acción de la WWE.

Lesnar peleó por última vez dentro del octágono en UFC 200 en julio de 2016.

Al ver la noticia de que Lesnar ahora es agente libre y está habilitado para regresar a UFC, Jones expresó interés en la pelea a través de las redes sociales. “Yo también le daré una paliza”, publicó Jones días atrás en su cuenta de Twitter.

Dos semanas atrás, el periodista Marc Raimondi (ESPN) sugirió que Lesnar podría encaminarse a un enfrentamiento estelar contra el excampeón semipesado Jon Jones, ahora que el estadounidense estaba dejando vacante su título de las 205 libras para pasar al peso pesado.

“Hay tres peleadores de peso pesado con los que me encantaría ver pelear a Jon Jones. Obviamente, Stipe Miocic y Francis Ngannou son dos. Ambos serían increíbles. Pero déjame poner otro nombre allí también: Brock Lesnar. Podría haber sucedido en 2017 o 2018 si Jones no hubiera sido suspendido”, publicó Raimondi en Twitter.

— Marc Raimondi (@marc_raimondi) August 18, 2020