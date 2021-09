UFC 266: Clasificación de las peleas de mejor a peor

Como fan de UFC , ya estás acostumbrado a ver tarjetas de pago por evento mensuales llenas de talentosos luchadores que compiten en importantes batallas divisionales y peleas por campeonatos mundiales.

Entonces, UFC 266 el sábado 25 de septiembre no será diferente.

La próxima cartelera de pago por evento de UFC en el horizonte presenta el tan esperado enfrentamiento entre el campeón de peso pluma de UFC Alex “The Great” Volkanovski y el competidor Brian “T-City” Ortega.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN +.



El evento co-estelar verá a la campeona de peso mosca femenino de UFC Valentina Shevchenko defender su cinturón contra “Lucky” Lauren Murphy.

Otras estrellas importantes de UFC también estarán en acción, incluidos los populares favoritos Nick Diaz y Robbie Lawler compitiendo en una revancha que lleva 17 años.

Pero no todas las peleas son iguales, por lo que Heavy compiló una clasificación de las peleas de pago por evento de la tarjeta principal de UFC 266.

Las peleas están clasificadas de mejor a peor.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega el 25 de septiembre

Puede ver a continuación las principales peleas de cartas programadas actualmente en UFC 266 el 25 de septiembre.

Tarjeta principal (PPV)*

Alexander Volkanovski (c) vs. Brian Ortega, campeonato de peso pluma de UFC

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy, campeonato de peso mosca femenino de UFC

Robbie Lawler vs. Nick Diaz, pesos welter

Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik, pesos pesados

Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo, pesos mosca femeninos

Si bien no clasificaremos el resto de las peleas en la tarjeta, puede ver una lista de las peleas de la cartelera a continuación.

Preliminares y preliminares tempranas (ESPN+, UFC Fight Pass)*

Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili, peso gallo

Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast, pesos ligeros

Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus, pesos pesados

Roxanne Modafferi vs. Taila Santos, pesos mosca femeninos

Ricky Simon vs. Timur Valiev, peso gallo

Uros Medic vs. Jalin Turner, pesos ligeros

Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva, pesos mosca femeninos

Karl Roberson vs. Nick Maximov, peso mediano

Matthew Semelsberger vs. Martin Sano, peso welter

*tarjeta sujeta a cambios

No.1: Volkanovski vs. Ortega

Si bien las tarjetas de pago por evento de UFC generalmente están repletas de peleas interesantes, y eso parece especialmente cierto cuando se comparan las tarjetas de UFC numeradas con las ofrecidas por sus competidores, o incluso con las tarjetas de pago por evento colocadas al otro lado del pasillo en el En el mundo del boxeo, la verdad del asunto es que casi todo el mundo compra cualquier tarjeta de pago por evento para su enfrentamiento en el evento principal.

Entonces, dado que ese es casi siempre el caso, es importante que el enfrentamiento del evento principal sea convincente en el papel.

La pelea por el título de peso pluma entre Volkanovski y Ortega es exactamente eso.

Volkanovski ingresa a UFC 266 necesitando solidificar su posición como el rey de las 145 libras. Ganó el título contra el campeón Max Holloway en 2019, y lo defendió contra Holloway en una revancha inmediata al año siguiente. Pero la segunda pelea fue mucho más cercana que la primera y algo controvertida, por lo que Volkanovski podría usar una actuación destacada contra alguien además de Holloway para recordar a los fanáticos su talento de élite.

Mientras tanto, Ortega ingresa a la pelea con posiblemente la mejor actuación de su carrera. Al dominar a Chan Sung Jung, también conocido como “El zombi coreano”, Ortega renovó las esperanzas entre los fanáticos de las MMA de que podría tener lo necesario para hacerse con el oro.

No.2: Lawler vs. Díaz 2

Tanto Lawler como Díaz son estrellas tremendamente populares, y cada hombre ingresa a UFC 266 necesitando una victoria para solidificar su posición entre el resto de la división de las 170 libras. Lawler tiene solo 1-5 en sus últimas seis peleas, y Díaz no ha competido en una eternidad.

Al ex campeón de peso welter de UFC, Lawler, le encantaría volver a la mezcla en la división, pero probablemente esté más cerca de ser cortado por la compañía que de obtener el oro nuevamente. Aún así, vencer al Díaz que regresa en una mega pelea de cinco asaltos ayudaría en gran medida a que vuelva a ser el centro de atención en al menos alguna capacidad.

Mientras tanto, Díaz regresa a UFC después de seis largos años de inactividad, y quizás lo peor para él es que no ha ganado una pelea desde 2011.

Aún así, Díaz sigue siendo una de las figuras más populares en el deporte, al menos entre la generación anterior de estrellas, y su relación con Lawler tiene sentido debido a su historia compartida y su situación general.

Díaz derrotó a Lawler por nocaut en el segundo asalto en 2004. Nadie sabe cómo va la segunda pelea todos estos años después.

No.3: Blaydes vs. Rozenstruik

Blaydes vs. Rozenstruik demuestra cuán profunda es la división de peso pesado en este momento. La pelea es increíblemente interesante en el papel, ya que Blaydes ha sido capaz de abrirse camino para ganar a todos menos a los mejores delanteros de la división, y Rozenstruik ha podido abrirse camino para ganar a todos menos al mismo grupo de jugadores. pesos pesados de élite.

Entonces, Blaydes y Rozenstruik podrían no ser los nombres más importantes en la división y es posible que no posean el poder estelar de los luchadores en la tarjeta de pago por evento de UFC, pero su batalla es realmente una pelea que podría ir de cualquier manera.

Además, el ganador de Blaydes vs. Rozenstruik será uno de los principales contendientes en la división de peso pesado apilado.

No.4: Shevchenko vs. Murphy

El hecho de que la próxima defensa del título de Shevchenko contra Murphy esté tan cerca del final de esta lista es más un testimonio de la brillantez del campeón que cualquier otra cosa. También es una buena evidencia de que la carta está repleta de luchas sólidas.

En cualquier caso, Shevchenko es uno de los campeones de UFC más dominantes en el deporte. Ella ha sido virtualmente imbatible en el peso mosca, y es probable que la tendencia continúe contra Murphy en el evento co-estelar.

Aún así, Murphy posee una voluntad de hierro y una determinación obstinada que debería ayudar a que la última defensa del título de Shevchenko sea una de sus hazañas más interesantes en la memoria reciente, al menos en el papel de todos modos.

Es probable que Shevchenko sea un gran favorito en la noche de la pelea según los apostadores, pero Murphy aún podría hacer las cosas interesantes siempre que haga que la pelea sea lo suficientemente dura como para arruinar las prístinas habilidades de kickboxing de Shevchenko.

No.5: Andrade vs. Calvillo

Tanto Andrade como Calvillo han disfrutado de excelentes carreras en una categoría de peso inferior, pero ahora los contendientes de peso mosca esperan seguir el ritmo del resto del grupo que persigue a Shevchenko por el oro divisional.

A pesar de que técnicamente está clasificada como la “peor” pelea de pago por evento de la tarjeta principal de UFC 266 en nuestra lista, Andrade y Calvillo forman una pareja interesante.

Andrade es una ex campeona de peso paja femenino y es una de las finalistas más poderosas en el MMA femenino.

Calvillo también ha tenido éxito en 115, pero subió a 125 después de perder peso dos veces en tres peleas.

Ambas estrellas vienen de pérdidas.

Andrade fue diezmado por Shevchenko en solo dos rondas en UFC 261, y Calvillo se quedó corto ante la perenne contendiente Katlyn Chookagian.

Andrade vs. Calvillo no está ni cerca de ser la mejor pelea de la cartelera, pero sigue siendo una pelea significativa en la división.

