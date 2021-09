Las estadísticas predicen el ganador entre Alex Volkanovski vs. Brian Ortega

UFC 266 presenta el tan esperado enfrentamiento entre el campeón de peso pluma de UFC Alex “The Great” Volkanovski y el competidor Brian “T-City” Ortega.

Los fanáticos y los medios de comunicación han anticipado con entusiasmo el brillante enfrentamiento durante aproximadamente seis meses, y la mega pelea finalmente está en camino después de que se retrasó debido a que Volkanovki dio positivo por COVID-19 antes de que se suponía que la pelea tendría lugar originalmente en UFC 260. La pelea se retrasó una vez más después de que UFC decidió posponerlo antes para que la compañía pudiera presentar a Volkanovski y Ortega en la última entrega de la serie de telerrealidad “The Ultimate Fighter”.

Ahora, la mega pelea finalmente va a suceder.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN +.



Es la próxima cartelera de pago por evento de UFC apilada en el calendario para 2021, y el ganador del enfrentamiento del evento principal entre Volkanovski y Ortega se consolidará como el mejor peleador de 145 libras del planeta.

Ambos luchadores llevarán récords incondicionales a la pelea. Volkanovski entra en su segunda defensa del título con un récord general de 22-1, y Ortega trepará dentro del octágono de UFC con un récord general de 15-1.

Pero hay mucho más en cualquier pelea de UFC que solo las victorias y derrotas adjuntas a los nombres de los participantes principales, por lo que Heavy creó esta guía para ayudarlo a sumergirse en algunos de los otros números que podrían implicar al probable ganador de la pelea.

Nada es seguro en este deporte, pero hasta ahora, mirar las estadísticas de este año ha ayudado a Heavy a predecir el ganador de dos peleas masivas.

Las estadísticas revelaron que Dustin Poirier probablemente derrotaría a Conor McGregor en UFC 257, y dijeron probablemente repetiría la hazaña en la revancha inmediata en UFC 264.

Ahora, veremos los mismos tipos de números con respecto al enfrentamiento del evento principal de UFC 266 entre Volkanovski y Ortega.

La mayoría de los números se inclinan por el camino de los campeones de UFC de cara a UFC 266

Volkanovski, de 32 años, de Australia, ha disfrutado de una carrera estelar en MMA.

En sus 22 victorias, 11 de las victorias llegaron por nocaut, 3 por sumisión y 8 por decisión. Volkanovksi está invicto en las peleas de UFC y ha ganado 19 concursos consecutivos en MMA en todas las promociones.

Pero Ortega, de 29 años, de Estados Unidos, esperará tener lo que se necesita para sacar la sorpresa en UFC 266.

De las 15 victorias del estadounidense, 3 fueron por paros, siete fueron sumisiones y cinco fueron decisiones.

La única derrota de Ortega en UFC fue contra el ex campeón Max Holloway, un luchador que Volkanovski derrotó dos veces por decisión.





UFC 266: Two Titles Fights, Two legends Return | Official Trailer Fresh from a pair of victories over Max Holloway, UFC featherweight champion Alexander "The Great" Volkanovski defends his crown against his recent coaching rival from The Ultimate Fighter, Brian "T-City" Ortega, in the main event of UFC 266 at Las Vegas' T-Mobile Arena on September 25.

Según UFC Stats , Volkanovksi parece tener una ventaja en lo que Probablemente sea un enfrentamiento frenético de peso pluma entre dos estrellas que no están acostumbradas a perder peleas.

El rey del peso pluma de UFC consigue más golpes por minuto (6.02 a 4.09) que Ortega, y también lo hace con una tasa de precisión mucho mayor (55% a 38%). Además de eso, la defensa de Volkanovski tiene una calificación más alta (60% a 52%), y recibe un golpe con muchos menos golpes significativos a cambio por minuto (3.31 a 6.28).

Volkanovski también sobresale en el grappling. Si bien ambos luchadores emplean juegos de tierra firme, el poderoso ataque basado en la lucha libre del australiano lo ayuda a anotar 2.09 derribos por 15 minutos frente a los 0.80 de Ortega en el mismo período de tiempo.

Volkanovski incluso supera a Ortega en precisión de derribo (34% a 21%) y defensa de derribo (72% a 56%).

De hecho, la única área en la que Ortega supera a Volkanovski es su juego de sumisión.

Ortega es un incondicional practicante brasileño de jiu-jitsu. El estadounidense intenta 1,1 presentaciones cada 15 minutos. Ese no es un número absurdamente alto en el UFC, pero es más del triple del 0.3 de Volkanoski.

Entonces, estadísticamente hablando, Volkanovksi parecería ser el campeón entre los dos peleadores en el papel en todas las categorías excepto en una, y los números implicarían que eso significa que tiene una gran oportunidad de mantener su cinturón cuando las dos estrellas se encuentren en el centro del campo. jaula en UFC 266.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega el 25 de septiembre

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega es una carta apilada con dos peleas por el título, así como otras tres batallas divisionales importantes.

Puede ver las peleas actualmente programadas para suceder en UFC 266 el 25 de septiembre en la lista a continuación.

Tarjeta principal (PPV)*

Alexander Volkanovski (c) vs. Brian Ortega, campeonato de peso pluma de UFC

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy, campeonato de peso mosca femenino de UFC

Robbie Lawler vs. Nick Diaz, pesos welter

Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik, pesos pesados

Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo, pesos mosca femeninos

Preliminares y preliminares tempranas (ESPN+, UFC Fight Pass)*

Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili, peso gallo

Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast, pesos ligeros

Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus, pesos pesados

Roxanne Modafferi vs.Taila Santos, pesos mosca femeninos

Ricky Simon vs. Timur Valiev, peso gallo

Uros Medic vs. Jalin Turner, pesos ligeros

Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva, pesos mosca femeninos

Karl Roberson vs. Nick Maximov, peso mediano

Matthew Semelsberger vs. Martin Sano, peso welter

* tarjeta sujeta a cambios

Pronóstico Volkanovski vs. Ortega

Si bien Volkanovski parece tener la ventaja decidida de cara a la pelea, al menos de acuerdo con las estadísticas básicas que acabamos de considerar, Ortega parece haber mejorado mucho durante el último año más o menos.

Cuando Ortega sufrió una paliza devastadora a manos del ex campeón de peso pluma de UFC Holloway, algunos en el deporte se preguntaron si Ortega volvería a estar en plena forma nuevamente.

El estadounidense no solo regresó allí, sino que pudo haberlo excedido. Ortega lució mejor que nunca en su única pelea desde que perdió ante Holloway en 2018. Al dominar a Chan Sung Jung, también conocido como “El zombi coreano” el año pasado, Ortega demostró por qué merecía la próxima oportunidad contra el campeón.





Play



UFC 266 Free Fight: Brian Ortega vs The Korean Zombie UFC featherweight Brian Ortega put on an impressive performance against The Korean Zombie on Fight Island last year to put himself back in the title picture. Ortega will face champion Alexander Volkanovski in the main event of UFC 266 on Saturday, September 25.

Independientemente, las fuertes patadas de Volkanovski, los poderosos golpes y la lucha dominante deberían llevar al australiano a una reñida victoria.

Ortega es uno de los mejores peleadores de la división, pero es probable que Volkanovski supere algunas situaciones más complicadas al principio de la pelea para anotar la victoria por decisión sobre Ortega cuando los jueces emitan su veredicto después de cinco rondas.

El boxeo mejorado de Ortega y el excelente jiu-jitsu lo hacen peligroso, pero el campeón supera lo que sea que el estadounidense le lance para demostrar que es uno de los luchadores más elitistas del deporte.

Predicción: Volkanovski vence a Ortega por decisión unánime.

