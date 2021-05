Tyson Fury le envía un mensaje a Dana White: ¿Qué dijo?

El campeón peso completo Tyson Fury ha planeado irse a las artes marciales mixtas, pero “The Gypsy King” tiene temas pendientes en su propio deporte en una pelea contra el campeón unificado Anthony Joshua. Fury estuvo el día entrenando con la leyenda de la UFC Nick Diaz esta semana y al final de entrenamiento, el campeón peso completo de la CMB and lineal decidó hacerle una demanda al presidente de UFC Dana White.

No, Fury isn’t calling for his own fight in the UFC just yet. That’s probably good news to boxing fans hoping to see Fury vs. Joshua this summer. Instead, the 32-year-old boxing star is demanding that White get Diaz back inside the cage for more UFC action.

Dijo: “Estoy con mi amigo Nick Diaz…estamos trabajando duro. Vamos por ustedes hijos de p**a. ¡Te vamos a romper el c**o!”

En el video, Fury elogió a Diaz por estar en “gran estado”. Después envió una demanda a White con Días a su lado.

“Está listo. Haga la pelea, Dana. ¡Haga la pelea!” dijo Fury.

Puedes ver el video acá.

Here’s Tyson Fury’s demand to Dana White. 🤭 pic.twitter.com/fVAxjjl9Og — Kelsey McCarson (@kelsey_mccarson) May 14, 2021

Fury solamente necesita que derrotar a Joshua en su próxima pelea para convertirse en el primer campeón indiscutido desde que desde que lo hizo Lennox Lewis hace 20 años atrás.

Después de eso, el peleador de 32 años pueda ir a pelear en un octágono. Fury ha expresado interés anteriormente y al derrotar a Joshua él estaría en la cima del boxeo.

¿Pero Díaz encontrará su manera de pelear antes de eso?

Eso se tendrá que esperar.

Diaz sigue entrenando para pelea de regreso

Díaz parece estar en de vuelta durante más de un año ahora. No ha peleado desde el 2015 pero quiere luchar de nuevo. Pero, White no parece estar interesado en que regrese Díaz en un octágono de la UFC.

Después de supuestamente haberse reunido con Díaz el mes pasado en UFC 261 para hablar del potencial futuro en la UFC, White le reveló a ESPN después que no está seguro regresaría a pelear.

“Mi gran team con Nick Díaz es que cuestiono su deseo de pelear,” dijo White. “No reunimos. Tuvims una gran charla, hablamos sobre un posible regreso. Yo no sé. Veremos cómo surge todo durante el verano y el resto del año.”

Pero Diaz parece seguir entrenando para su regreso de todos modos y ahora tiene el apoyo de una de las grandes figuras del deporte mundial.

Esa figura, Fury, le está pidiendo que Díaz vuelva a pelear y varios fanáticos de ls a UFC probablemente están de acuerdo.

