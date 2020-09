[VÍDEO] El triple sobre la bocina de Anthony Davis (Lakers) con dedicatoria a Kobe

¡Qué triplazo!

Los Angeles Lakers perdían de un punto con 2,1 segundos por jugar en el Game 2 de las Finales del Oeste contra los Denver Nuggets. Entonces apareció Anthony Davis, “La Ceja”.

Davis recibió el balón tras un pase de Rajon Rondo, se elevó por encima de Murray y se sacó de la manga un tiro espectacular para dar el 2 a 0 a los Lakers sobre Denver. Los Nuggets fueron capaces de casi remontar una desventaja de 16 puntos.

Aquí tienes un vídeo del tiro de Davis:

AD WINS IT AT THE BUZZER. OH MY. pic.twitter.com/Um2uWqjmZR — Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2020

Después del tiro, todos los jugadores y el cuerpo técnico de Los Lakers enloquecieron. Davis acababa de redondear una actuación memorable, con 31 puntos, con 11 de 23 en tiros de campo (2/4 en triples) y 7/7 en tiros libros. A estos registros añadió 9 rebotes y dos tapones.

Dedicatoria a Kobe Bryant

Después del partido, se viralizó una repetición de la jugada en la que se podía ver cómo “La Ceja”, justo después de anotar el triple de la victoria, gritaba: “¡KOBE!”.

Anthony Davis confirmed that he yelled “KOBE!” after drilling the game winning shot. pic.twitter.com/6b8N5Z9J7c — SportsCenter (@SportsCenter) September 21, 2020

Como reporta Diario AS, el ala-pivot quiso explicar el motivo de su dedicatoria:

“Kobe Bryant metió incontables tiros como éste para ganar partidos, ya fuera en fase regular, ‘playoffs’, finales… Éste es especial para mí y especial para mis compañeros. Cada vez que nos ponemos esta camiseta le estamos representando a él porque fueron diseñadas por él. Teníamos que ganar. (…) Me hubiera gustado que el triple hubiese sido en el Staples Center, con los aficionados que nos han estado apoyando todo el año”.

Anthony Davis demuestra que es fiable en situaciones límite

Hasta el momento, Anthony Davis no había demostrado ser un jugador determinante en los momentos finales de partido. En los New Orleans Pelicans, era uno de los líderes del equipo, pero no asumía esta responsabilidad.

De hecho, en marzo en Fox Sports dijeron que el hecho de que Davis no pudiera asumir responsabilidades en los momentos importantes iba a ser un lastre para los Lakers. El periodista Colin Cowherd dijo:

“Es un gran jugador defensivo y un excelente jugador en ataque. Pero no es un líder, no puede llevar una franquicia él solo.”

Anthony Davis Quarters 1-3: 22.3 PPG

Anthony Davis in the 4th: 4.2 PPG, 58th in the NBA@ColinCowherd on why the Lakers cannot depend on AD: pic.twitter.com/hSVluREPAH — Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) March 11, 2020

Los Lakers ahora están con un balance de 3 victorias y 1 derrota en los partidos en los que hay diferencias de 5 o menos puntos con cinco minutos o menos por disputar.

En los últimos cinco minutos del partido del domingo, Davis estuvo intratable. Anotó 10 puntos en los últimos cinco minutos, con tres triples, dos tiros libres y un tiro de 2. Sin él, los Lakers habían hecho un 0 de 7 en tiros de campo, con un Lebron James con 0 de 3.