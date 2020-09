Koeman le dice a Riqui Puig que no cuenta con él y esta es su respuesta

Riqui Puig está decidido a quedarse en el Barcelona para demostrar a Ronald Koeman que se equivoca después de que el holandés le haya dicho que no cuenta con él para esta temporada.

El centrocampista quedó fuera de la convocatoria del Barcelona para el partido del Trofeu Joan Gamper del sábado contra el Elche. De este modo, empezaron las especulaciones sobre si Koeman quería a Riqui Puig para esta temporada.

Después del partido, el propio Koeman se encargó de terminar con los rumores después de comunicar que había dicho a Puig que se fuera cedido a causa de la gran competencia que tendría para jugar.

“No es verdad que no cuento con él. Estuvimos hablando ayer. Para mí, los jugadores jóvenes tienen que jugar siempre. No pueden permitirse estar sin jugar.”

“Esto vale para Riqui, para Aleñá, para Pedri… tienen que jugar. Le dije a Riqui que tenía un futuro aquí pero que por el momento iba a ser duro porque había mucha competencia en su posición. Le recomendé que se fuera cedido. A los 20 años, los jugadores deben jugar.”

Según el diario Sport, Puig no tiene ninguna intención de abandonar el Barcelona este verano y “quiere quedarse porque tiene contrato y quiere demostrar al entrenador que está equivocado.”

El jugador de 21 años “sólo piensa en ganarse la confianza de Koeman y demostrarle que está disponible para cualquier reto.”

Puig había jugado los dos primeros amistosos contra el Nàstic y el Girona, demostrando un buen nivel. Es por eso que la decisión de Koeman de desconvocar al joven para el partido contra el Elche provocó mucha ira a algunos aficionados.

Puig va a luchar para conseguir minutos

Puig ya ha demostrado su calidad con el primer equipo del Barcelona. Por eso, los comentarios de Koeman de que estaría mejor fuera del club la próxima temporada han sido recibidos con incredulidad para algunos fans.

Hay que recordar que no es la primera vez que a Riqui Puig le recomiendan una cesión. Patrick Kluivert contó en Sport en noviembre de 2019 que “lo mejor para Riqui era que se fuera cedido” y le propuso que se fuera al Ajax.

Puig rápidamente respondió a Kluivert y le dejó claro que no tenía ninguna intención de abandonar al club catalán:

“Conmigo no ha hablado. También está Abidal, que está por encima y tenéis que hablar por Abidal.”

“En todo momento he dicho que me quiero quedar en el Barça. Hay mucha gente arriba y las oportunidades están caras. De momento no me planteo salir del club y se está muy bien en Barcelona. De momento me voy a quedar aquí. Me quiero quedar, se está muy bien aquí.”

“Algún directivo ha hablado con mi padre, pero no nos han dejado muy claro lo que quieren hacer conmigo. El club siempre ha confiado mucho en mí, quieren que triunfe aquí y soy una apuesta de club.”

Riqui Puig tiene claro que va a luchar para ganarse a los más escépticos que aún consideran que no está preparado para jugar habitualmente en el primer equipo. El Barcelona ya ha vendido a Rakitic al Sevilla y a Arturo Vidal al Inter de Milán. Sin embargo, aún tiene muchos jugadores para las posiciones del centro del campo.