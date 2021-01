Tom Brady no podía creerse la exhibición de Taylor Heinickie

Tom Brady no podía creer lo que veía cuando el mariscal de campo de Washington Taylor Heinicke sorprendió a los Tampa Bay Buccaneers el sábado con un tremendo touchdown.

NBC Sports mostró a Brady reaccionando con sorpresa al touchdown de 11 yardas de Heinickie.

Brady agitó los brazos y negó con la cabeza. De cualquier modo, Heinicke se ganó el respeto de Brady y sus compañeros de los Bucs después de un reñido partido que terminó en victoria de Tampa por 23 a 31.

“Fue muy ágil”, dijo el entrenador de los Bucs, Bruce Arians, sobre Heinicke en la conferencia de prensa posterior al partido. “Sabíamos que sería muy complicado ganarle, pero lo conseguimos”, dijo.

Heinicke comenzó en lugar de Smith y le dio a la defensiva de los Bucs todo lo que pudo manejar con 306 yardas por aire y un touchdown más 46 yardas por tierra y una carrera de touchdown. Se necesitó una captura del apoyador de los Bucs, Lavonte David, para detener definitivamente a Heinicke al final del juego, según el Tampa Bay Times.

It wasn’t until Lavonte David sacked Washington quarterback Taylor Heinicke in the final minutes that the Bucs’ first playoff win since Super Bowl 37 was secure. #GoBucs #TBvsWAS https://t.co/FFfcxdhgww

