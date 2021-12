Tom Brady se burla de los Colts luego de ganarles: ‘Esto apesta para ellos’

Tom Brady no puede pasar de arruinarles la vida a los Indianapolis Colts.

Aunque ahora Brady juega para los Tampa Bay Buccaneers, todavía está creando nuevos recuerdos -a costa de los Colts. La victoria de los Bucs, luego de que se recuperaran de una desventaja de diez puntos para vencer a los Colts en la semana doce, es el ejemplo más reciente de Brady doblegando a los Colts.

Luego de la victoria de 38 a 31 frente a los Colts, el mariscal de campo de 44 años no pudo evitar burlarse de su viejo rival.

Brady se mofó de los Colts de manera juguetona en el episodio más reciente del podcast de “Let’s go!” con Jim Gray el lunes 29 de noviembre.

“Siempre es entretenido hablar contigo [Jim Gray] los lunes luego de una victoria”, dijo Brady. “Y aún más entretenido luego de haber derrotado a los Colts, cosa que hemos hecho bastante últimamente. Creo que he derrotado a los Colts en los últimos nueve partidos frente a ellos, así que… Fue genial haber ganado en Indianápolis. Parece ser que la herradura en su casco no parece darles buena suerte, lo que apesta para ellos, pero no para nosotros”.

Luego de la victoria sobre los Colts el domingo pasado, un reportero le preguntó a Brady si todavía disfrutaba ganarle a Indianápolis luego de todos estos años.

“Sí, por supuesto”, dijo Brady. “Lo disfruto igual que antes”.

Brady ha dominado a los Colts desde el principio

Incluyendo su tiempo con los New England Patriots, Brady tiene un registro de 12-3 frente a los Colts en temporada regular. Si hablamos de la postemporada, el veterano de 22 temporadas tiene un registro de 4-1 frente a los Colts, incluyendo victorias en la final de la Conferencia de la AFC en las temporadas 2003 y 2014. De hecho, tres de las victorias de Brady frente a los Colts en postemporada terminaron en victorias en los Super Bowl.

Para rematar, el primer partido como titular que ganó Brady fue frente a los Colts, liderados por Peyton Manning, en el cual ganaron por 44 a 13 el 30 de septiembre de 2021.

No hay duda de que el siete veces campeón del Super Bowl se ha ganado el derecho a hablar de esa manera acerca de su rival más grande de la AFC durante todos esos años.

Varios entrenadores de los Bucs tienen pasado en los Colts

Mientras que Brady ha construido su carrera -y su legado- gracias a sus victorias sobre los Colts, varios entrenadores de los Bucs han trabajando en Indianápolis. De hecho, el entrenador en jefe, Bruce Arians, fue el entrenador de mariscales de campo para los Colts entre 1998 y 2000, y luego fue coordinador ofensivo y entrenador en jefe interino durante la temporada 2012.

Mientras tanto, el entrenador de mariscales de campo, Clyde Christensen, tuvo varios puestos con los Colts entre 2002 y 2015. El consultor ofensivo, Tom Moore, fue coordinador ofensivo durante casi toda su estadía con los Colts entre 1998 y 2010.

Brady se aseguró de mofarse de los ex entrenadores de los Colts durante su participación en su podcast con Gray.

“Dije: ´Oigan, no lloren cuando derrotemos a este equipo”, recordó Brady. “No quiero tristeza. No hay motivos para estar tristes luego de que les ganemos”. Terminó siendo un partido muy peleado”.

Considerando que ahora Brady juega en la NFC y que no volverán a jugar frente a Indy otra vez -a menos que se enfrenten en el Super Bowl- hasta el 2025, esta fue una digna manera de finalizar una rivalidad que ha durado más de veinte años.

