‘Quedó en el olvido´: Jerry Jones hace declaración acerca de los Cowboys

Por más difícil que haya sido, Jerry Jones se olvidó de su disgusto con los oficiales del gran partido del jueves que terminó en tiempo suplementario entre los Dallas Cowboys y los Las Vegas Raiders, compartimentando sus exaltadas emociones para mostrar optimismo con el registro de 7-4 de su equipo, perdedores de partidos consecutivos.

Hay dos maneras de evaluar el estado del equipo, y el dueño de los Cowboys está viendo las cosas con el vaso medio lleno.

“Estoy muy decepcionado por cómo se han dado los últimos cuatro partidos”, Jones dijo el viernes en 105.3 The Fan, a través de Jon Machota, de The Athletic. “Por otro lado, voy a concentrarme solo en cómo encararemos las cosas en los próximos seis partidos, y espero que también en los playoffs. Lo de ayer ya quedó en el olvido. Ya pasó. Ahora tenemos que ver cómo mejorar. El cielo no se está cayendo. Cuando vemos los seis partidos que nos quedan, sabemos que vienen los refuerzos. Tenemos que relajarnos y recordar que a esta altura del año pueden faltar algunos jugadores. Generalmente estamos lidiando con una plantilla disminuida. Tendremos piernas frescas y a Randy Gregory y DeMarcus Lawrence, ya recuperados, y junto con Micah Parsons le van a generar problemas a las ofensivas rivales. Volverán pronto. Tenemos a (el liniero defensivo Neville) Gallimore, que tendría que haber sido titular desde el comienzo de la temporada, que también volverá a ser parte de la defensiva. Jugaron muchos de nuestros jugadores jóvenes. Han jugado y han practicado mucho. Llegarán mejorados a los últimos seis partidos. Así que puedo ver que tenemos lo que se necesita para mejorar”.

Dallas seguirá confiando en Greg Zuerlein

En la derrota por tres puntos como local frente a los Raiders, hubo cuatro puntos que el pateador Greg Zuerlein no pudo convertir. Erró un intento largo de gol de campo -de 59 yardas- y despilfarró un punto extra.

Zuerlein, que llegó a ser seleccionado al Pro Bowl en el pasado, ahora tiene un registro de 19 de 24 en goles de campo y 22 de 25 en puntos extra, en diez partidos jugadores esta temporada. Cada vez que le toca patear, toda la afición de los Cowboys se tensa, algo que no solía pasar durante la época de Dan Bailey. Pero a pesar de sus inconsistencias, el equipo sigue apoyando por completo al pateador.

“No estoy preocupado por Greg Zuerlein”, dijo el entrenador Mike McCarthy durante su conferencia de prensa post partido, a través de Cowboys Wire. “Es un profesional que ha jugado mucho tiempo en la liga. Lo evaluaremos. Tiene que convertir esas patadas; lo entendemos. Especialmente en este tipo de partidos. Fue muy parejo. Pero sin duda seguiremos confiando en él”.

D-Law está cerca de volver

Volviendo a lo que dijo Jones, los Cowboys han estado sin su defensivo de 105 millones de dólares, DeMarcus Lawrence, quien se rompió un hueso en su pie durante una práctica a mediados de septiembre. Desde entonces ha estado en la lista de lesionados, pero eso está a punto de cambiar.

La ventana de 21 días para su activación se ha abierto, y ya ha participado en algunas prácticas bajo la atenta mirada de los preparadores físicos. Según algunos reporteros especializados, hay una “buena oportunidad” de que Lawrence juegue el jueves que viene frente a los New Orleans Saints, una proyección compartida por el coordinador ofensivo de los Cowboys, Dan Quinn.

“Ya ha cumplido con todos los requerimientos de su recuperación y su acondicionamiento, y se está poniendo a tono”, dijo Quinn el viernes 26 de noviembre, a través del Dallas Morning News. “Estamos muy ansiosos por recuperarlo”.

