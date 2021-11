Tras tragedia de ‘Astroworld’, Triller contrata a ex-agentes de fuerzas especiales para el ‘Triad Combat’

Los norteamericanos estaban devastados por el trágico incidente que ocurrió durante el festival de música Travis Scott Astroworld en Houston, Texas a principios de este mes.

Según informó el New York Times, al menos 10 personas murieron y otras cientas resultaron heridas cuando una “multitud se abalanzó hacia el escenario” el 5 de noviembre de 2021. Alrededor de 50,000 fans asistieron al evento que tuvo lugar en NRG Park.

Fue el primer día de un evento de dos días, el segundo fue cancelado debido al devastador incidente del día anterior.

Según el sitio Global News, “al menos 50 demandas han sido presentadas contra el productor Live Nation Entertainment Inc y contra Scott por las muertes y heridas relacionadas” con el concierto.

El 27 de noviembre de 2021, Triller volverá con otro evento de deporte y música. El co-fundador y principal accionista de Triller, Ryan Kavanaugh está empeñado en que todos regresen a casa sanos y salvos luego del “Triad Combat”.

El evento enfrentará a los luchadores usando un reglamento de boxeo híbrido que incluye ataques desde el clinch y puños de martillo de pie y puños giratorios. Es ilegal usar los codos, dar patadas y usar las rodillas, y los combatientes competirán en un ring de forma triangular.

Triad Combat tendrá en su escenario a la legendaria banda de heavy metal Metallica. El evento tendrá lugar en el Globe Life Field, en Arlington, Texas.

En un comunicado enviado a Heavy, Kavanaugh dijo que Triller ha tomado precauciones extras para el Triad Combat, y que ha contratado a ex-agentes de fuerzas especiales para ayudar con la seguridad del evento. El comunicado dice:

El lugar, la producción y la compañía se han esforzado muchísimo para lograr una seguridad de primer nivel. Habiendo trabajado directamente con Seals cuando realicé “Invencibles”, estaba en la posición privilegiada de poder dar este paso extra para garantizar la seguridad de los fans y de los artistas. Tenemos la fortuna de poder contar con ex agentes de las fuerzas especiales para el evento para asegurarnos que todos puedan disfrutarlo sin preocuparse por nada.

Triad Combat está promocionado como un nuevo deporte en equipo

Triad Combat está promocionado como un nuevo deporte en equipo en el cual se enfrentarán boxeadores frente a luchadores de artes marciales mixtas. La idea del Triad Combat es poner en la balanza las ventajas de ambos tipos de deportistas de combate.

El evento está encabezado por el ex campeón de peso pesado de la UFC, Frank Mir, y el boxeador profesional Kubrat Pulev, que tiene un registro de 28-2. Será la segunda vez que Mir compita como boxeador, además de ser la segunda vez que es parte de un evento Triller. Luchó frente al ex campeón de peso semipesado de la IBF, Steve Cunningham, durante una pelea preliminar durante el evento de Jake Paul vs Ben Asken en la cual perdió por decisión unánime.

Matt Mitrione y Mike Perry también lucharán en el mismo evento

Dos otras ex estrellas de la UFC también serán parte del evento. Matt Mitrione luchará frente Alexander Flores, mientras que “Platinum” Mike Perry hará lo propio frente a Michael Seals. Para Mitrione y Perry será su primera pelea para Triller.

Mitrione peleó por última vez en Bellator frente a Tyrell Fortune en julio de 2021, y fue sometido en el primer asalto. La última pelea de Perry fue en la UFC frente a Daniel Rodríguez en abril de 2021. Ganó por decisión unánime.

