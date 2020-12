Tom Brady responde así a esta dura crítica

Tom Brady no tiene problemas para hablar de sus críticos en ocasiones, incluso si se trata de su ex entrenador en los Tampa Bay Buccaneers, Tony Dungy. Durante una entrevista en el podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe, el legendario entrenador de los Bucs clasificó a Brady como su mariscal de campo No. 6 detrás de Steve Young, Aaron Rodgers, Peyton Manning y John Elway.

“Nunca voy a poner a Tom Brady por delante de Peyton Manning, así que lo mejor que puede es el No. 2.porque Peyton era mi hombre”, señaló Dungy, según NFL.com. “A quién puse por delante de Tom Brady: Aaron Rodgers, John Elway, Steve Young, muchachos que podían moverse. No quiero decir que Tom no fuera genial, pero esa dimensión extra significó algo para mí”.

Brady twitteó como respuesta a los comentarios de Dungy.

Hay un par de problemas con el tuit de Brady para que diese el golpe que el mariscal de campo esperaba. Dungy entrenó por última vez a los Colts en 2008, y si Brady quiso atacar con su tuit a Manning, también falló. Manning firmó con los Broncos en 2012, lo que significa que Brady se habría enfrentado a Andrew Luck en el Campeonato de la AFC 2014.

En cuanto al juego de Brady en el campo, el entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, cree que su mariscal de campo merece más crédito por la forma en que está jugando en un nuevo equipo dada la falta de pretemporada:

“No sé por qué alguien critica a Tom”, dijo Arians, según Pro Football Talk. “Lo que hizo al final de la primera mitad y al comenzar la segunda mitad contra Minnesota – muy, muy pocos equipos pueden anotar 17 puntos en cuestión de cinco o seis minutos. Si terminamos la mitad con 17 puntos, no [me importa] cómo comenzamos. No recibe suficiente crédito por lo que está haciendo”.

Dungy fue el entrenador de los Buccaneers de 1996 a 2001, lo que ayudó a transformar al equipo de la parte inferior de la clasificación a un contendiente de la Super Bowl. La franquicia optó por echar a Dungy en 2002 y contratar a Jon Gruden. El apoyador de los Buccaneers, Derrick Brooks, reflexionó sobre una conversación reveladora que tuvo con su ex entrenador. Brooks no estaba satisfecho con la decisión de los Bucs de echar a Dungy, pero fue el entrenador el que dio un consejo a pesar de que acababa de ser despedido:

“Derrick, necesitas seguir adelante… porque este equipo te necesita”, recordó Brooks las palabras de Dungy a ESPN. “Te están mirando. La organización necesita que sigan adelante porque ustedes están ahí luchando por ganar una Super Bowl. Y cómo reaccionas va a determinar muchas actitudes. Necesitaba seguir adelante para poder darlo todo por los Indianapolis Colts. Y necesitaba seguir adelante y dar la bienvenida al nuevo liderazgo para que pudiéramos continuar el camino de ser un equipo de fútbol exitoso que no estaba lejos de una Super Bowl”.

Dungy acabó con un balance de 54-42 como entrenador de los Buccaneers con solo una temporada perdedora durante su mandato. Gruden ganó la Super Bowl en su primera temporada en Tampa con muchos de los mismos jugadores que Dungy tuvo en Tampa.



