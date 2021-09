Tom Brady revela lo que piensa acerca de su regreso a New England: ¿Qué dijo?

Tom Brady no quiere que esta semana sea una de nostalgia.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers está concentrado en el presente -el inminente partido frente a los New England Patriots- y no en sus 20 años jugando para ese equipo.

“No creo que este sea el momento para eso”, Brady dijo en su podcast Let’s Go!, a través de Jenna Laine, de ESPN. “Tendré mucho tiempo para evocar mi carrera en la NFL -pero no me interesa hacer eso ahora ya que estoy muy concentrado en el presente. No voy a estar pensando acerca de mis 20 años ahí. Solo voy a pensar en el partido. Un partido de domingo por la noche que vendrá luego de una dura derrota”.

Brady y los Bucs (2-1) sufrieron su primera derrota de la temporada en la semana tres frente a los Rams por 34 a 24. Los Bucs habían ganado diez partidos seguidos luego de haber perdido frente a los Chiefs el 29 de noviembre de 2020.

Aunque los Patriots (1-2) no han jugado en el mismo nivel que los Rams, Brady y compañía saben lo peligroso que es subestimar a cualquiera. Los Atlanta Falcons (1-2) se pusieron a tres puntos de los Bucs antes del cuarto cuarto durante su encuentro enla semana dos. Dallas (2-1) estuvo a punto de derrotar a los Bucs en el primer partido de la temporada.

“Una cosa que aprendí de los Patriots -Belichick solía decir, ‘si aman este deporte, entonces tienen que venir al Gillette Stadium en domingo a las 8:30 de la noche’, Brady dijo en su podcast, via Laine.

Belichick también hizo famosa la frase ‘a pensar en Cincinnati’ luego de que Brady y los Patriots fueran humillados por los Chiefs en 2014, aunque luego terminaron ganando el Super Bowl esa temporada. Mientras que la derrota por diferencia de diez puntos no ha generado la misma reacción exagerada, por primera vez en su carrera Brady puede decir ‘a pensar en New England’.

Brady acerca de Belichick

Brady habló bien de Belichick en su podcast, aunque los rumores de tensión entre ambos han dado vueltas por años, notó Laine. Incluso se dijo que fue el motivo por el cual Brady se fue a Tampa Bay en 2020, aunque Belichick dijo que no fue por eso.

“Bueno, fueron veinte años -20 años de haber jugado ahí y obviamente el ha sido un gran mentor para mí”, Brady dijo de Belichick en su podcast, a través de Laine. “Sí, he aprendido grandes cosas de él. Es un gran entrenador y hace muy bien las cosas para su equipo. Cualquier jugador quisiera que su entrenador de lo mejor de él. Y estoy seguro de que todos los grandes entrenadores quisieran que sus jugadores den todo lo mejor de ellos. Creo que eso es lo que genera una gran relación”.

Belichick también expresó su aprecio por haber trabajado con Brady por dos décadas durante una entrevista esta semana.

Tom y yo sentimos que hemos tenido una buena relación y que hemos logrado muchísimo mientras estuvimos juntos”, Belichick le dijo a WEEI. “Disfruté entrenar a Tom, y ha hecho grandes cosas para nosotros.

Enfrentarse a la afición de los Patriots

Brady espera ser recibido por una afición de un equipo rival en vez de pseudo homenaje en Foxborough.

“No espero una bienvenida”, Brady dijo en su podcast, via Laine. “Creo que irán a apoyar a su equipo, y los Patriots son su equipo. Creo que irán a vitorear a su equipo, que sería lo lógico. Y creo que si me conocen un poco, sabrán que voy a jugar para ganar, y creo que me respetarán por eso”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Juárez vs Monterrey: Hora y Cómo ver el Live Stream