Juárez vs Monterrey: Hora y Cómo ver el Live Stream

Bravos se enfrenta a Monterrey en el marco de la fecha número doce de la Liga MX. El partido tendrá lugar el viernes por la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en la Ciudad de Juárez, en un choque entre equipos del norte mexicano.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Pueden ver el live stream de TUDN, Univision y otros 100 canales en vivo por FuboTV, que viene con una prueba gratis de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver América vs Chivas en vivo por el app de Fubo, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android

También puedes ver a través de tu computadora por la página de FuboTV.

DirecTV Stream (previamente conocido como AT&T TV) tiene cuatro diferentes paquetes de canales: “Entertainment,” “Choice,” “Ultimate” and “Premier.” Univision está incluido en cada uno, mientras que TUDN están en los paquetes “Ultimate” y y los que siguen, Pero puedes escoger cualquier paquete y cualquier agregado que desees durante tu prueba gratis de 14 días.

Tengan en cuenta que la prueba no es promocionada como tal, pero el costo de entrada sería $0 cuando se suscribe. Si mira por su computador, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo mira por su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer me, pero le pueden devolver su dinero si cancela antes de los 14 días:

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver Juárez vs Monterrey en vivo por el app de DirecTV, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android.

También puedes ver a través de tu computadora por la página de DirecTV.

Previa Juárez vs Monterrey

Después de la derrota contra Mazatlán la semana pasada, Juárez perdió su lugar en la Liguilla y buscará recuperar la forma que los vio ganar tres partidos consecutivos. Al equipo de Ricardo Ferretti le costó conseguir los puntos de visitante y es evidente que este enfrentamiento encuentra a dos actuales campeones que no logran encontrar la mejor versión de su estilo de juego. A pesar de esto, saben que este trofeo sería importante para ayudarlos a cambiar el rumbo de sus respectivas temporadas.

“Estoy decepcionado principalmente porque en el primer tiempo no hicimos las cosas que veníamos haciendo. Dimos demasiadas ventajas defensivamente. Creo que el partido se volvió complicado en la primera mitad porque jugamos muy mal”, Ferretti le dijo a TV Azteca tras el partido.

Tendremos que ver si Paul Aguilar tendrá una nueva oportunidad de ser titular luego de su pobre desempeño entre semana.

Monterrey ha tenido sus dificultades, pero al parecer los hombres de Javier Aguirre van encontrando el ritmo lentamente a medida que se preparan para un momento crucial de la temporada. Rayados se encuentra en plena lucha por un lugar en la punta de la Liga MX tras haber ganado sus últimos cuatro partidos consecutivos. También están listos para enfrentarse a Club América en la final de la CONCACAF Champions League en poco menos de un mes.

Una victoria para el equipo de Nuevo León los posicionaría provisoriamente en la punta de la tabla ya que tendrían que esperar a que América juegue contra Pumas.

El paraguayo de su seleccionado Celso Ortíz podría ser una opción para Monterrey ya que se acerca a la recuperación tras la lesión en su pie que sufrió hace algunas semanas en el Clásico Regio contra Tigres. Dependiendo de su evolución, podría estar disponible para entrar en acción.

Otro jugador que estaría próximo a regresar es Erik Aguirre. El mexicano de su selección ha estado lesionado desde su retorno de los Olímpicos tras haber sufrido un desgarro en el muslo. Mientras tanto, el ex hombre de los Spurs, Vincent Janssen (pubalgia) aún no estará listo.

Alineación probable Juárez: Hugo González; Paul Aguilar, Víctor Velázquez, García, Maxi Olivera, Alberto Acosta; Juan García, Joaquín Esquivel, Jefferson Intriago, Fabián Castillo, Diego Rolan

Alineación probable Monterrey: Esteban Andrada, Stefan Medina, César Montes, Héctor Moreno, Sebastián Vegas; Arturo González, Matías Kranevitter, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, Rogelio Funes Moridero, Maxi Meza

Historial: Partidos Anteriores: 2. Victorias de Juárez: 0 (7 goles). Victorias de Monterrey: 5 (14 goles). Empates: 1