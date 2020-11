Tom Brady rompe su silencio tras la peor derrota de su carrera

No ha habido un rompecabezas más grande esta temporada para los fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers que entender por qué Mike Evans no está recibiendo más el balón. A principios de esta semana, el entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, echó más leña al fuego al admitir que Evans ha estado bien posicionado en los partidos, esencialmente criticando a Tom Brady por no darle el balón al receptor estrella. Brady ofreció sus reflexiones sobre el tema llamando a Evans un “jugador increíble” y admitió que el receptor necesita el balón en sus manos.

Las palabras toman más relevancia después de la derrota de los Buccaneers por 3 a 38 ante los Saints, la peor derrota de la carrera de Tom Brady.

NEW ORLEANS LE PASA POR ENCIMA A TAMPA BAY#Saints venció 38-3 a los #GoBucs de Tom Brady. Drew Brees lanzó 4 pases de touchdown y la defensiva consiguió 3 intercepciones.#NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/4Oe240rMJ8 — Sentido Deportivo MX (@SentidoDepMX) November 9, 2020

“Es un jugador espectacular y creo que, desde mi perspectiva, tengo que conseguir poder darle más balones”, Brady señaló, a través de Pro Football Talk. “Es un jugador increíble cuando lo consigue y es un jugador increíble antes de conseguirlo. [Estamos] trabajando duro en eso y, de nuevo, desearía estar haciendo cada lanzamiento exactamente como quiero. Lo único que puedo decir es que estamos tratando de hacerlo bien, tratando de descubrir cómo involucrar a todos los jugadores y unir muchas piezas diferentes que nunca han estado juntas, incluido yo mismo”.

Arians, sobre Evans: “Solo hay que tirarle más el balón”

El entrenador de los Buccaneers ofreció una solución simple para que Evans reciba más el balón. “Solo hay que tirarle más el balón”, señaló Arians, según Pro Football Talk.

Evans ha sido uno de los máximos receptores de Brady al anotar un touchdown en los primeros cinco partidos de los Buccaneers. El problema es la cantidad de pases que ha recibido Evans, ya que hay que mirar hacia atrás hasta el 4 de octubre para encontrar un partido en el que Evans tuvo más de cinco recepciones. Evans ha tenido dos o menos recepciones en cuatro de los nueve partidos de los Buccaneers, casi la mitad de los enfrentamientos de los Bucs esta temporada

Brady admitió que le falta conocer más a los receptores para tener más éxito

Brady eligió un año muy particular para jugar en un nuevo equipo después de dos décadas con los Patriots. La falta de entrenamientos en el campo combinada con otras restricciones por el COVID-19 hizo que Brady tuviera poco rodaje en su inicio de temporada. A pesar de todos los problemas iniciales, Brady cree que las cosas irán bien con Evans cuanto más tiempo jueguen juntos.

“Creo que la gran ventaja en el fútbol es la continuidad”, agregó Brady. “He aprendido mucho a lo largo de los años y la continuidad en la NFL es muy importante.”