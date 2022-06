Tom Brady envía mensajes contradictorios sobre Rob Gronkowski: ¿Regresará?

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers , Tom Brady, expresó de inmediato la finalidad del retiro de Rob Gronkowski y expresó esperanza por un regreso.

Gronkowski, de 33 años, quien jugó 11 temporadas con Brady en New England y Tampa Bay, anunció su retiro el martes 21 de junio. Brady reaccionó con un par de homenajes a Gronkowski, pero Brady también jugó con los comentarios del agente de Gronkowski, Drew Rosenhaus.

Brady publicó un meme de una llamada telefónica en reacción al mensaje de texto de Rosenhaus a Adam Schefter, de ESPN. Rosenhaus escribió: “No me sorprendería si Tom Brady lo llama durante la temporada para que regrese y Rob responde la llamada. Esta es solo mi opinión, pero no me sorprendería si Rob regresa durante la temporada que viene o la próxima”.

En el pasado, muchos grandes jugadores han salido de su retiro justo antes o durante la temporada. Brett Favre lo hizo dos veces con los Minnesota Vikings, Marshawn Lynch se reincorporó a los Seattle Seahawks justo antes de los playoffs de 2019 y Charles Haley se unió a los San Francisco 49ers justo antes de los playoffs de 1998.

Gronkowski se retiró y volvió al fútbol una vez ya en medio de su partida de Nueva Inglaterra en 2019 y su llegada a Tampa Bay en 2020. Brady instó notablemente a Gronkowski a dejar el retiro en ese momento.

En el último anuncio de retiro de Gronkowski, dijo que los Bucs fueron el equipo que eligió en la unversidad para su tarea de escritura sobre el trabajo de sus sueños. Brady, como muchos otros, reaccionó al anuncio de Gronkowski.

“Te adoro como hombre, compañero de equipo y amigo. Único en todos los sentidos”, escribió Brady.

Brady también publicó su propio tributo a Gronkowski, describiendo la grandeza del ala cerrada superestrella como compañero de equipo y como persona. Nada en el mensaje ni en la reacción de Gronkowski aludía a un posible regreso.

Una mirada más cercana al tributo de Brady y la reacción de Gronk

“Compañero de equipo, amigo, hermano, solo algunas de las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en Gronk”, escribió Brady. “Nadie ha encarnado nunca la idea de ‘dejarlo todo en el campo’ como lo ha hecho Rob a lo largo de toda su carrera. En cada jugada, sabía que sin importar cuántas personas pusieras frente a él, él llegaría a su lugar”.

Brady y Gronkowski conectaron por 105 anotaciones en su carrera entre la temporada regular y los playoffs. También ganaron cuatro Super Bowls juntos.

Most career Playoff TD by a QB/Receiver combo in NFL history:

1. Tom Brady/Rob Gronkowski (14)

2. Joe Montana/Jerry Rice (12)

3. Brett Favre/Antonio Freeman (11)pic.twitter.com/BYHMTdPWzv — Pro Sports Outlook (@PSO_Sports) June 22, 2022

“Aún más importante es la persona que era fuera del campo”, agregó Brady. “Enfocado cuando tenía que estarlo, y DIVERTIDO el resto del tiempo. Tener a Gronk en tu vestuario era el sueño de todo jugador de la NFL. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos, y aún más emocionado por todo lo que tienes por delante”.

“Felicidades Gronk, te lo mereces”, concluyó Brady.

Gronkowski reaccionó con, “¡gracias Tommy, te amo hombre y gracias por ser una parte crucial de mi carrera de 11 años! ¡Te estaré apoyando!”

Rich Eisen cree que Brady podría atraer a Gronk de vuelta

Rich Eisen de NBC Sports cree que Gronkowski podría regresar a pedido de Brady a la luz de los comentarios de Rosenhaus.

““En este momento, Rob dice: ‘¿Quiero ir al campo de entrenamiento cuando sea el verano de Rob? No’”, dijo Eisen en su programa. “¿Rob va a sentarse repentinamente en un sofá y… y comer 15 bolsas de un poco de lima [papas fritas]? Él no va a hacer eso”.

Eisen conjetura con que Brady tendrá que hacer un esfuerzo para convencer a Gronkowski.

“Tommy dice: ‘Oye, Gronky, voy a trabajar para FOX, amigo, comenzaré en FOX en seis o siete semanas, hagámoslo por última vez. Si vuelves, ¿adivina qué? Los dos estaremos juntos en nuestra fiesta del Salón de la Fama. Vayamos juntos al Salón de la Fama. Salgamos campeones juntos’”, dijo Eisen.

