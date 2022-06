Los Nets revelan explosiva verdad sobre la relación entre Kyrie Irving y Kevin Durant

Los Brooklyn Nets sumaron al armador All-Star Kyrie Irving con un contrato máximo en 2019 con la esperanza de que él y Kevin Durant fueran piezas fundamentales para el futuro. Pero después de tres temporadas y ninguna aparición en las finales de conferencia, el tiempo de Kyrie en Brooklyn ya podría estar en sus etapas finales.

El 20 de junio, el especialista de la NBA, Shams Charania, de “The Athletic”, reportó que Irving y los Nets llegaron a un “punto muerto” en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo. Sin embargo, muchos esperan que regrese a los Nets la próxima temporada, incluso si se da de baja de su contrato y prueba la agencia libre. Esto se debe principalmente a su relación con Durant. Pero Nick Friedell, de ESPN, dice que la relación entre las dos estrellas de los Nets no es lo que parece ser.

“En todo momento públicamente, [Kevin Durant] ha estado allí para apoyar a [Kyrie Irving], para decir que necesitamos a Kyrie, para decir que ‘Kyrie puede ganar un título conmigo aquí en Brooklyn’. Pero puedo decirles que he estado hablando con personas de la organización durante las últimas semanas, cuando finalmente puedan sentarse a hablar con Kevin durante el verano para tratar de averiguar si Kevin vio lo que vieron todos los demás. … La razón por la que toda la temporada se desvió fue porque no podían contar con Kyrie y no sabían si él estaría allí”, dijo Friedell en Sports Center el 21 de junio, según NetsDaily.

“Y el problema con Kevin es que tiene muchas ganas de ganar, quiere ser leal a su amigo. Pero me han dicho que esa relación, aunque muy estrecha, no siempre es tan estrecha como parece”.

Durant será el que decida sobre el futuro de Irving con los Nets

Aunque Irving jugó solo 29 juegos con la franquicia en 2022 después de negarse a vacunarse contra el COVID, Durant apoyó públicamente su decisión de no vacunarse durante toda la temporada. Pero Friedell dice que la correa de Irving con los Nets se está acortando y que si regresa o no a los Nets en última instancia dependerá del dos veces MVP de las Finales.

“Así que esa será la pregunta del millón, no solo en la próxima semana, ya que averiguamos qué hará Kyrie con esa opción de jugador, sino que también para el largo plazo porque realmente no saben si ese es un dúo dinámico que aguantará mucho más”. Quieren obtener una respuesta clara de Kevin”, continuó Friedell .

“Y hemos hablado de eso durante meses: todo en esa organización de Brooklyn gira en torno a Kevin Durant. Si KD quiere que Kyrie vuelva, volverá. Si KD dice: ‘eh, no sé si funcionará, no sé si puedo confiar en él todas las noches’, entonces Kyrie se irá a otro equipo.”

Reemplazar a Kyrie será casi imposible

Los Nets y Durant podrán estar hartos de Irving, pero la conclusión es que encontrar a alguien para reemplazarlo es casi imposible. Kyrie es ampliamente considerado como uno de los 15 a 20 mejores jugadores de la NBA, y los demás jugadores en ese ámbito están todos comprometidos con acuerdos a largo plazo.

El enfoque de los Nets tiene que ser lograr que Irving se dedique por completo a los Nets la próxima temporada. Que esté disponible para todos los juegos en los que esté sano y pueda jugar será fundamental para el éxito de Brooklyn en 2023.

LEER MÁS: Jorge Masvidal: “Quiero pelear contra Conor McGregor antes que tenga una sobredosis de cocaína”