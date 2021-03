Tom Brady insinúa presión para retirarse

El ‘quarterback’ de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, admitió recientemente que consideraría jugar después de los 45 años, pero es posible que tenga algo que conversar en su propia casa. Durante una entrevista en The Late Late Show con James Corden, Brady le reveló los primeros comentarios de su esposa Gisele Bundchen después de que los Bucs ganaran el Super Bowl.

“Sabes, es un gran momento, obviamente, y es la culminación de muchos meses de trabajo duro de todos”, explicó Brady. “Como dije, hay mucha gente a nuestro alrededor [que] nos apoya. De repente, el juego termina y te das cuenta, “está bien, la temporada terminó, ganamos el Super Bowl”. Están tirando confeti, y este año obviamente fue diferente con muchos de los protocolos. Pero de todos modos, estábamos buscando a mi familia, y dije, ‘¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? ” De repente, veo a mi hijo mayor correr hacia mí. “¡Papá!” Ya sabes y le di un gran abrazo. Vi a mis dos pequeños, luego de repente vi a mi esposa y le di un gran abrazo y justo cuando lo hice, ella me dijo: ‘¿Qué más tienes que demostrar?’”.

Brady sobre Gisele insinuando la jubilación: “Estaba tratando de encontrar una manera de cambiar de tema realmente rápido”

En el pasado, Bundchen ha expresado su deseo de que Brady se retire, pero disminuyó en los últimos años. Brady notó que hizo todo lo posible para cambiar de tema después de que Bundchen le hiciera la pregunta puntual.

Tom Brady reveló que su esposa le pidió su retiro de la NFL tras ganar el Super Bowl… #NFL, #TomBrady. Leer más…https://t.co/eSvFyAX4BD — Rosa Football U.S (@football_rosa) March 3, 2021

“Le acabo de dar un gran error”, agregó Brady. “Estaba tratando de encontrar una manera de cambiar de tema muy rápido. Entonces, creo que pasé a otra cosa bastante rápido”.

Tom Brady Is Foggy on the Trophy TossJames Corden connects with Super Bowl LV MVP Tom Brady who has officially switched gears from quarterback to breakfast chef. James asks Tom about celebrating his 7th Super Bowl win, which included a brave toss of the Lombardi Trophy from boat-to-boat and a bit of sea legs after the parade. And Tom talks about the… 2021-03-03T02:46:25Z

Gisele ha aliviado su impulso de jubilación en los últimos años

El amigo cercano de Brady y ex jugador de la NFL, Jay Feely, le dijo a Sports Illustrated en 2018 que Bundchen trató de convencerlo de que se retirara mientras estaban de vacaciones juntos. Durante una entrevista con el Wall Street Journal de 2018, Bundchen admitió que le preocupaba la salud de Brady, pero quiere que se retire en sus propios términos. Si bien Bundchen se pregunta sobre el impacto a largo plazo de practicar un deporte violento, ella “quiere que él sea feliz”.

“Está tan concentrado en este momento. Él tiene un enfoque láser en ganar y ser el mejor, y yo dije: ‘¿Sabes qué? Esto es lo que estás haciendo ahora mismo en tu vida, y necesitas sentirte completo en ello, porque si soy yo quien viene y dice algo y luego tomas una decisión basada en algo que dije … ” ¿Él lo resentiría? “Sí, y nunca lo haría en mi vida, nunca. Quiero que sea feliz. Créame, estuve con él cuando estaba perdiendo. Intenta estar con él después de haber perdido [Super Bowls]. Quiero decir, tuve mi parte justa, ¿de acuerdo? Mientras él sea feliz, será un mejor padre, será un mejor esposo y solo quiero que sea feliz. Tengo mis preocupaciones, como las tendría cualquiera”.

Brady admitió estar abierto a jugar después de los 45

A Brady le queda un año en su contrato actual con los Bucs, pero el equipo ha sido abierto sobre el hecho de que quieren que el mariscal de campo firme una extensión. Antes del Super Bowl, Brady admitió que está dispuesto a jugar más allá de los 45 años, su edad objetivo anterior para retirarse.

“Sí, definitivamente. Definitivamente lo consideraría [jugar más allá de los 45 años] y, nuevamente, es un deporte físico “, explicó Brady. “La perspectiva que tengo al respecto es que nunca se sabe cuándo es ese momento solo porque es un deporte de contacto y hay mucho entrenamiento que implica. Una vez más, tiene que ser un compromiso del 100 por ciento de mí mismo para seguir haciéndolo. He sido muy afortunado a lo largo de los años. Alex y yo trabajamos muy duro para asegurarnos de que físicamente puedo rendir al máximo porque recibes diferentes golpes. A lo largo del año, te enfrentas a diferentes golpes y hematomas, diferentes lesiones, etc. Solo seré yo quien continúe haciendo ese compromiso de hacer parte de mi proceso de todo el año para jugar al fútbol y continuar mi carrera”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Espectacular erupción del volcán Sinabung en Indonesia