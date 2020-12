El mensaje de Tom Brady a los Patriots después de su eliminación en la NFL

Los New England Patriots no serán en los playoffs después de su derrota 22-12 ante los Miami Dolphins.

El dolor de la derrota y la eliminación fue lo suficientemente malo, pero tiene que doler un poco más para ver y escuchar al ex mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, hablar con tanta naturalidad al respecto después de que llevara a los Tampa Bay Buccaneers a una remontada para vencer a los Atlanta Falcons el domingo.

Quizás en su interior, Brady sintió cierto nivel de satisfacción al saber que él, Rob Gronkowski y el resto de los Bucs probablemente estén camino a los playoffs, mientras que Bill Belichick y compañía se perderán la postemporada por primera vez desde 2008 (un año en el que Brady se perdió 15 partidos por una lesión en la rodilla). Sin embargo, no lo demostró.

Cuando se le preguntó sobre la eliminación de los Patriots de la lucha por los playoffs después de la victoria de los Bucs por 31-27, Brady dijo:

“Por lo que respecta a los Patriots, tienen lo suyo y realmente me he concentrado en cómo debe ser mi juego como mariscal de campo. No son realmente un oponente mío. Obviamente, tengo muchos amigos allí, pero yo sigo concentrado en mi trabajo.”

Echa un vistazo a la entrevista posterior al partido de Brady:

Brady se ha mostrado reacio a hablar extensamente sobre los Patriots cada vez que se le plantean este tipo de preguntas. Lo más probable es que no escuchemos ningún pensamiento real sobre el tema hasta que Brady se retire.

Los Patriots juegan contra los Bucs durante la temporada regular de 2021, por lo que, salvo algo imprevisto, veremos uno de los enfrentamientos de temporada regular más épicos que puedas imaginar cuando Brady regrese al Estadio Gillette.

Uno solo puede esperar que el la crisis por el coronavirus termine y los fans puedan regresar a los estadios.

Nadie sabe qué esperar de los Patriots la próxima temporada.

Antes de llegar tan lejos, ni siquiera podemos estar seguros de lo que veremos de ellos la semana que viene contra los Buffalo Bills. Stephon Gilmore sufrió una lesión y podría perderse el resto de la temporada regular.

Julian Edelman ha estado tratando de volver al equipo después de someterse a un procedimiento en la rodilla y luchar contra el COVID-19. ¿Jugará en alguno de los dos últimos partidos? Tendremos que esperar para ver cómo o si puede entrenar esta semana. Tendrá un día extra para prepararse para el enfrentamiento contra los Bills programado para el lunes por la noche.

Quizás la pregunta más urgente es si los Patriots jugarán con el mariscal de campo Jarrett Stidham en el lugar de Cam Newton.

Newton completó 17 de 27 pases para 209 yardas, sin touchdowns ni intercepciones el domingo, pero nuevamente fue señalado como una de las principales razones por las que el equipo perdió.

Culpable o no, es costumbre que el mariscal de campo absorba más culpa de la que tiene y más gloria de la que se merece.

If my math is correct – and that is a very big if – Cam Newton has led 21 straight possessions without a touchdown. But remember: you're not allowed to ask if it's time to change quarterbacks.

— Tony Massarotti (@TonyMassarotti) December 21, 2020