Timo Werner: objetivo del Barça para la delantera

La “prioridad” del FC Barcelona en la ventana de fichajes de enero es traer un nuevo delantero del Chelsea, Timo Werner, emergiendo como una opción.

Los catalanes han perdido a Sergio Agüero y Martin Braithwaite durante largos períodos y también se espera que corten la cesión de Luuk de Jong al Sevilla tras la salida de Ronald Koeman como entrenador.

Werner es un objetivo junto con Edinson Cavani del Manchester United y Raheem Sterling del Manchester City, según informó Luis F. Rojo de Marca. La situación financiera del Barça es, por supuesto, un problema y significa que el club quiere “traer a alguien cedido por el que solo se pagará la tasa de fichaje o un precio mínimo por el préstamo”.

Rojo añade que, por tanto, el Barcelona está apuntando a jugadores “de calidad establecida que no juegan regularmente en sus clubes y pueden estar dispuestos a irse al Camp Nou”. Barcelona apuntó a Werner antes de unirse a los Blues en 2020.

No hay duda de que Werner ha caído en desgracia en el Chelsea desde la llegada en verano de Romelu Lukaku. El delantero solo ha sido titular en cuatro partidos de la Premier League y tiene un solo gol hasta ahora en la máxima categoría de Inglaterra.

Al excentrocampista del Chelsea y del Barcelona, Cesc Fábregas, se le pidió su opinión sobre el delantero en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Twitter y dijo que cree que el atacante parece “harto” en Stamford Bridge.

He makes so many good runs but sometimes they either don’t see him or don’t play the pass. Looks fed up sometimes 😂 https://t.co/USfJNDkkNb

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) October 28, 2021