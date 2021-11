¿Dani Alves negocia su regreso al Barcelona?

El FC Barcelona ha descartado fichar al ex defensa Dani Alves en un fichaje libre, pero está “abierto a la posibilidad” de que el brasileño trabaje para el club en el futuro.

El nuevo técnico Xavi y el Barcelona “no están pensando en traer” al Camp Nou de 38 años porque “quieren dar más prioridad a los jugadores más jóvenes del club”, según informa Marca.

Sin embargo, Alves podría tener un papel “arriba” en el Barcelona en el futuro, ya que el ex lateral todavía es visto con cariño en el club y es visto como una “gran persona con un atractivo mediático impresionante”.

Alves ofrece sus servicios

El brasileño es actualmente agente libre después de dejar Sao Paulo y le dijo a Joaquim Piera de Diario Sport en octubre de 2021 que le encantaría jugar para los gigantes catalanes una vez más.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera volvería sin importar dónde estuviera. Tengo demasiado amor, respeto y cuidado por esta casa. Si el Barça cree que me necesita, lo único que tiene que hacer es llamar. Creo que puedo sumar cosas allá donde vaya pero en el Barça ahora sobre todo con los jóvenes que tienen ”, dijo. “Si el Barça cree que me necesita, solo tiene que llamarme. Sigo pensando que puedo aportar en cualquier parte, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora”.

Se dijo que el Barcelona estaba listo para conversar con Alves sobre una posible transferencia en enero, según informó UOL. Sin embargo, parece que el club ya había tomado una decisión y no ofrecerá al veterano otra oportunidad de brillar en el Camp Nou.

Laporta desvela la oferta de Alves

Aún así, no sería una sorpresa ver a Alves unirse al club sin jugar tras el regreso de Xavi. El presidente Joan Laporta ha revelado que el brasileño es uno de los varios jugadores que ofrecerá sus servicios a los gigantes catalanes.

Laporta habló en rueda de prensa para presentar a Xavi como nuevo entrenador del club y reveló que el ex capitán Carles Puyol, Javier Mascherano, Andrés Iniesta e incluso Gerard Piqué se han ofrecido a ayudar al club, según ha informado AS.

“Pues ya están ayudando, dada la buena relación que tenemos con ellos. Cada uno tiene sus propias obligaciones y roles, tal es el caso de Puyol”, dijo Laporta. “La comunicación con él es a través de mí o de los miembros de la junta, también con Andrés. Andrés me ha brindado su apoyo en estos tiempos difíciles, a través de WhatsApp. Está muy ilusionado con la llegada de Xavi. Mascherano, también, aunque no lo tuve como jugador hay una gran relación a través de mensajes. Obviamente, Piqué es un jugador nuestro y está involucrado al 100% en el proyecto y Dani Alvés es muy activo e intenta ayudar al club en diferentes aspectos y también ha ofrecido su ayuda desde el punto de vista deportivo”.

Xavi ha sustituido a Ronald Koeman en el cargo y firmó contrato con el club hasta junio de 2023. Su primer partido a cargo será ante el Espanyol en el Camp Nou el 20 de noviembre.

